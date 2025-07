A Cerisano la Giornata Mondiale del Rifugiato 2025: “Tre giorni per Gaza: oltre i muri”

- Advertisement -

CERISANO (CS) – In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2025, il Progetto SAI Cerisano, promosso dal Comune di Cerisano e gestito dalla Cooperativa Strade di Casa, organizza una tre giorni di eventi dal titolo “Tre giorni per Gaza: oltre i muri”, un’iniziativa che intreccia memoria, diritti umani, dignità e partecipazione civile.

Dal 7 al 9 luglio, Cerisano si trasformerà in un laboratorio vivo di riflessione collettiva, dove arte, sport, musica e testimonianze si uniscono per raccontare storie di resistenza, accoglienza e costruzione di ponti tra i popoli. Gaza sarà il punto di partenza, ma lo sguardo sarà rivolto oltre il conflitto, per generare confronto, consapevolezza e comunità.

Il programma si apre lunedì 7 luglio con la serata-evento “Gaza: vite che r-esistono”, moderata da Mimmo Talarico. Tra gli ospiti: Abdullah Inshasi, fondatore del collettivo Parkour Gaza, l’Arcivescovo Giovanni Checchinato, il prof. Walter Greco, l’attivista Enzo Infantino e altri testimoni d’eccezione. A seguire, il concerto del Moussa Ndao Ensemble e gli stand solidali delle associazioni locali, da anni impegnate sul fronte dell’accoglienza e dell’inclusione.

Martedì 8 luglio, spazio al cinema con la proiezione all’aperto del docufilm One More Jump, storia intensa di due giovani atleti palestinesi che scelgono il parkour come forma di libertà e riscatto. Dopo la visione, un confronto aperto con il pubblico per approfondire i temi trattati.

La manifestazione si conclude mercoledì 9 luglio con una giornata pensata per famiglie e bambini: la mattina un laboratorio sullo sport come strumento di rivincita sociale, curato da Gaza Parkour e Boxe Popolare Cosenza; il pomeriggio, un laboratorio creativo per la pace guidato dall’artista Waweru Joseph Weche. In chiusura, un momento conviviale aperto a tutta la comunità, organizzato insieme ai beneficiari del progetto SAI e ai cittadini cerisanesi.

“Tre giorni per Gaza: oltre i muri” è più di un evento: è un appello a non voltarsi dall’altra parte, a guardare oltre le barriere – fisiche e mentali – e a costruire insieme un mondo dove l’umanità non conosce confini.