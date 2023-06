A Cerisano il Festival delle Serre in Jazz: con Curto, il salotto di Battisti e Diego De Silva

CERISANO (CS) – Palazzo Sersale ospiterà l’edizione estiva del Festival delle Serre Jazz. Domani, venerdì 30 giugno e poi sabato 1 e domenica 2 luglio, dalle ore 21, i primi tre spettacoli, completamente gratuiti, del cartellone proposto dall’amministrazione comunale.

Il primo appuntamento è venerdì con Fabio Curto e Paolo Presta in “Acoustic Duo” nel meraviglioso palazzo cerisanese. Il giorno dopo, sabato, l’attesissimo “Salotto” su Lucio Battisti con Calabrese, Santelli e Montebello e poi domenica 2 luglio tutti ad ascoltare Diego De Silva con il “trio malinconico” – De Silva, appunto, Giuliano e Vigorito.

“Siamo pronti a vivere non solo la musica, il teatro, l’arte, ma una visione particolare, che è quella del borgo”: il sindaco di Cerisano Lucio Di Gioia ha aperto con queste parole, nella Sala degli Stemmi della Provincia di Cosenza, la conferenza stampa di presentazione del “Festival delle Serre in Jazz”. Un progetto che, come chiaramente espresso dal Sindaco e dal direttore artistico Sasà Calabrese nel corso della conferenza, va oltre la semplice proposizione di un evento di festa e convivialità, ma che, invece, si proietta in un disegno a lungo termine, che vede nel borgo di Cerisano un vero e proprio hub culturale a disposizione dell’intera comunità cosentina e calabrese.

Visitare Cerisano, nei prossimi giorni, sarà certamente l’occasione per ammirare uno dei paesi più belli della Calabria, perdendosi tra i vicoli del centro storico e le arcate di palazzo Sersale.