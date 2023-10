A Cellara torna la sagra della castagna tra piatti tipici, musica e folklore

CELLARA (CS) – Anche quest’anno torna a Cellara, piccolo Borgo a 20 km a sud est di Cosenza, la tradizionale sagra della castagna. La karmesse, giunta alla sua XXVIII edizione, è rinomata per il paesaggio a sfondo autunnale a cui Cellara si presta con il suo centro storico ricco di sobborghi e palazzi antichi e per i piatti tradizionali dolci e salati che si possono degustare presso gli stand gastronomici, allestiti per lo più dalle attività locali. L’ apertura della sagra è prevista per le ore 17.30 di Sabato 4 novembre e si protrarrà fino alla serata del giorno successivo. Le due serate saranno improntate su arte, musica e folklore.

L’ associazione organizzatrice dell’ evento, CELLARA NOSTRA, costituitasi nel Gennaio del 2023, ha curato ogni aspetto nei minimi dettagli, ricreando un paesaggio che richiama i castagneti che circondano il territorio e pensando all’ intrattenimento di tutta la popolazione: ai bambini saranno rivolti laboratori artistici e culinari, ai ragazzi musica e giochi di squadra e intelligenza e per i nostalgici sono previste l’ esposizione di fotografie di Cellara e cellaresi del secolo scorso e l’organizzazione di un raduno di auto d’epoca. Il tutto sarà attorniato dal profumo di caldarroste, vallani e dolciumi preparati con farine e marmellate di castagna.