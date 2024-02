A Castrovillari torna il Vintage Market, per riportare in vita vecchi oggetti

CASTROVILLARI (CS) – Domenica 03 marzo ritorna al Protoconvento Francescano di Castrovillari sarà aperto dalle 10.30 alle 20.30 il Vintage Market. Che si chiami vintage o più semplicemente ‘usato‘ poco importa perché’ il risultato è quello di riciclare prodotti che per un motivo o per un altro erano accantonati in un cassetto o in una soffitta e farli ritornare utili per qualcun altro. Un’opportunità anche per stare insieme in modo da realizzare un’edizione mensile.

Sono molte le iniziative del genere nate in Italia e nel mondo negli ultimi anni che hanno assunto i nomi più disparati ma l’obiettivo è unico: far rivivere oggetti che se hanno perso un senso per noi, per altri lo possono riacquistare nel segno della condivisione e soprattutto dei rapporti umani. Vendere scambiare oggetti, dischi, riviste, abiti e chincaglierie varie spesso anche amate, ma ormai inutili, dormienti e impolverate, da anni accumulate negli angoli delle soffitte.

L’utile e il dilettevole si incontrano, consumare eticamente, reciprocità e interazione tra la gente, diventano ingredienti fondamentali di un nuovo modo di creare aggregazione. Un nuovo modello di convivenza che cresce spinto dalla volontà di vivere in maniera alternativa la quotidianità mettendo in primo piano un nuovo stile di vita che prevede maggiore attenzione per il prossimo e più rispetto per ciò che ci circonda.

La missione è quella di riportare in vita vecchi oggetti, riscoprire il contenuto di antichi bauli, recuperare ciò che è stato dimenticato per farlo rivivere in nuove mani e dargli una nuova possibilità di utilizzo. Non mancherà la zona hobbisti e antiquariato. Un momento di spensieratezza, di scambio e di incontro che renda un posto migliore la nostra città.