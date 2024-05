A Castrovillari nasce uno sportello informativo per cittadini stranieri gestito dagli studenti

CASTROVILLARI (CS) – Esistono modi diversi di fare didattica, modi diversi di pensare all’inclusione, modi diversi di educare. Un’opportunità data dai P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola – Lavoro) è stata offerta agli studenti dell’ITCG “Pitagora – Calvosa” di Castrovillari, tramite il progetto per la creazione di uno Sportello informativo da dedicare ai cittadini stranieri ed ai più bisognosi, gestito dagli stessi alunni presso il Comune di Castrovillari in locali debitamente messi a disposizione dallo stesso Ente. Su iniziativa di Lucio Bonifati, docente di Economia Aziendale dell’Istituto, e con immediato recepimento dell’idea progettuale da parte dell’Amministrazione Comunale di Castrovillari nella persona del sindaco Mimmo Lo Polito, dimostratosi da subito estremamente sensibile all’iniziativa, gli studenti, in forma simulata e tramite presenza a scuola del Notaio Antonio Mattera hanno redatto l’ atto costitutivo e lo statuto di un’Organizzazione di volontariato, Ente no-profit del terzo settore per la gestione di uno sportello informativo da dedicare ai cittadini stranieri e comunque per chiunque avesse necessità al fine di dare delucidazioni e supporto con riferimento agli svariati servizi di natura amministrativa, sanitaria, fiscale e trasporti erogati sul territorio di Castrovillari dai diversi enti.

Nella stanza del Sindaco, sabato 4 maggio, è stata apposta la firma per l’ambizioso progetto tra il Dirigente Scolastico Vincenzo Tedesco ed il Sindaco Domenico Lo Polito, alla presenza di una rappresentanza degli studenti della IV B Sistemi Informativi Aziendali dell’Istituto accompagnati dalle docenti Rosalina Barletta, Fabrizia Molinaro e Maria Giulia Mulè che faranno da supporto ai ragazzi nel portare avanti l’iniziativa. Gli studenti, che a turno terranno aperto ed attivo lo sportello un giorno alla settimana, hanno voluto denominare la ODV “Il Giusto supporto” proprio nello spirito e nell’ottica di quell’inclusione di cui l’Istituto già si caratterizza ma che intende sviluppare per il futuro prossimo come linea guida per la propria azione sul territorio. Orgoglioso e convinto dell’idea il Dirigente Scolastico Tedesco che sin dall’inizio ha supportato l’intero meccanismo messo in atto dai Docenti e dagli studenti che hanno condiviso con entusiasmo il percorso da intraprendere.

“Non si educa solo a fare Impresa ma anche a dare sostegno e supporto a chi ha bisogno” ha detto il prof. Lucio Bonifati, coordinatore dell’iniziativa, esprimendo grande soddisfazione per l’impegno profuso da tutte le componenti ricordando che questa è una delle tante iniziative messe in campo per il rilancio definitivo di un Istituto storico di Castrovillari come l’ITCG “Pitagora-Calvosa” ma probabilmente quella con più alto significato e valenza sociale. A conclusione dell’incontro il sindaco, rivolgendosi agli studenti presenti, ha rivolto loro il suo pensiero esortando gli stessi a divulgare il messaggio presso i propri compagni di scuola di credere nell’Istituzione Scuola, di perseverare nello studio, di credere in stessi e nell’operato dei propri docenti, di cogliere queste occasioni di crescita che permettono di capire meglio il mondo che li aspetta fuori dalla scuola e come devono prepararsi ad affrontarlo.