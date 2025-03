A Castrovillari l’iniziativa “Un albero, una vita”: per sensibilizzare sull’importanza della cura dell’ambiente

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Tre nuovi alberi verranno messi a dimora a Castrovillari a cura dell’associazione Solidarietà e Partecipazione in collaborazione, quest’anno, con Isde Italia Medici per l’Ambiente sezione di Castrovillari. Le due associazioni, nell’ottica di contribuire alla tutela dei beni comuni e nello specifico del verde urbano hanno previsto con l’iniziativa “Un albero, una vita” la piantumazione a proprie spese di 3 alberi (2 aceri verdi e 1 tiglio) in tre spazi vuoti già esistenti, di un marciapiede cittadino, ove in passato vi erano alberi.

I tre alberi si aggiungono agli 8 alberi già piantumati negli anni scorsi da Solidarietà e Partecipazione in varie zone di Castrovillari. Le zone individuate per la messa a dimora dei tre alberi a Castrovillari sono, quest’anno, via degli Enotri e un’area verde adiacente il parcheggio della chiesetta della Pietà. L’iniziativa da quest’anno prevede l’adozione delle piante, con il coinvolgimento delle famiglie di tre nuovi nati, come contributo al miglioramento dell’ambiente urbano e della qualità della vita per i cittadini.

L’evento di piantumazione si terrà domani, sabato 29 marzo, con il coinvolgimento delle famiglie che adotteranno e seguiranno le tre piante prendendosene cura direttamente.

Gli alberi come è risaputo hanno un impatto positivo sulla qualità dell’aria, la riduzione dell’inquinamento in genere e l’abbellimento del paesaggio cittadino. L’iniziativa “Un Albero una Vita” ha la finalità di sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sull’importanza della cura dell’ambiente e sulla necessità di adottare comportamenti ecologici per il bene comune. Ogni albero che viene piantato rappresenta un segno di speranza per un futuro più verde e sostenibile. Questo gesto, simbolico ma significativo, è solo una delle tante azioni che le associazioni promotrici hanno intrapreso per migliorare la città nell’ottica della tutela e promozione del Bene Comune.