A Castrovillari la prima edizione del “Festival di Terrore, Mistero e Altri Racconti”

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Quando la luna si alza nel cielo notturno, le ombre prendono vita e i misteri si svelano nell’oscurità. Dal 4 al 6 aprile prossimi, il Castello Aragonese di Castrovillari ospiterà la prima edizione del Festival di Terrore, di Mistero e di Altri Racconti. Un evento che, sotto la luce di una luna misteriosa, ritratta nel logo da uno scatto fotografico di Francesco Propato, condurrà i partecipanti in un viaggio emozionante tra il brivido e il fascino del soprannaturale.

Organizzato dalle associazioni culturali Mystica Calabria e Khoreia 2000, con il patrocinio del Comune di Castrovillari, il festival promette una tre giorni ricca di emozioni, con eventi che esplorano le molteplici sfaccettature dei generi del terrore e del mistero e offrendo un ricco programma, dal mattino fino a sera, con appuntamenti che spaziano tra letture di racconti, performance teatrale, proiezione cinematografica, incontri con gli autori e mostra fotografica.

Un’occasione unica per immergersi in un viaggio indimenticabile tra il soprannaturale e l’inquietante, in una location dal fascino storico e suggestivo come il Castello Aragonese della città del Pollino, che si presta perfettamente a diventare il palcoscenico ideale per gli amanti del brivido del mistero e del fascino dell’ignoto.

PROGRAMMA

Venerdì 4 Aprile

ore 10:00: Inaugurazione del Festival con la partecipazione delle scuole del territorio e dei Mistery Hunters. La vera storia del Castello aragonese di Castrovillari: visite guidate, incontro con i misteriosi protagonisti, racconti al buio, interviste “impossibili”, enigmi da risolvere.

Presentazione del cortometraggio “Un cocktail…da brividi” realizzato da IIS Ipseoa Ipsia “Da Vinci” Castrovillari;

ore 17: 00 Presentazione degli eventi in programma e incontro con gli autori Giuseppe Oliva autore di Orbis Nexum e Riccardo Cristiano autore di “La Compagnia del lupo e la quarantesima porta” per raccontare un grande mistero irrisolto. A seguire Rinfresco conviviale fantasy.

Sabato 5 Aprile

ore 10:00 Apertura Mostra fotografica “Luoghi perduti, spiriti sospesi”a cura dell’associazione fotografica Lost Stories Hunters (scatti di William Mauro, Francesco Leonardi, Pasquale Lombardi);

ore 16:30 Cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio artistico-letterario “Di Terrore, di Mistero e di altri racconti” – “Narnia: Il passaggio nel mistero” performance teatrale a cura degli allievi del laboratorio teatrale condotto da Rosy Parrotta, liberamente ispirato a “Le cronache di Narnia” di C.S. Lewis.

Domenica 6 aprile alle ore 10:00 Visita guidata alla scoperta suggestiva di Castrovillari misteriosa.