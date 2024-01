A Castrovillari celebrate le donne che combattono la ‘ndrangheta

CASTROVILLARI (CS) – La Befana è passata già da un po’. Quella del Poliziotto, a Castrovillari, è arrivata con qualche giorno di ritardo, ma ha portato in dono un tema decisamente importante. Si è discusso di “Donne di ‘ndrangheta” al Teatro Sibarys di Castrovillari nel corso dell’incontro organizzato dal Commissariato di pubblica sicurezza di Castrovillari e dalla Polizia stradale di Frascineto con il patrocinio del Comune di Castrovillari.

La discussione si è così focalizzata sul ruolo delle donne all’interno delle associazioni criminali, alcune in un verso, altre in un senso decisamente opposto. Donne che hanno combattutto contro le logiche criminali arrivando a sacrificare la propria vita. I nomi di Lea Garofalo, di sua figlia Denise Cosco, che riuscì poi a testimoniare contro suo padre ed il suo ex fidanzato, Giusy Pesce e Maria Concetta Cacciola fanno parte di una storia fatta di legalità e della lotta contro la criminalità.