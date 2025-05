A Castiglione Cosentino “Mamme in Scena”, la 6ª edizione del Concorso di Canto

- Advertisement -

CASTIGLIONE COSENTINO (CS) – Domani, domenica 4 maggio, presso il Teatro “Il Piccolo”, ore 17:00 avrà luogo la 6ª edizione di “Mamme in Scena”. Un concorso di canto dedicato alle mamme appassionate, che celebra il talento canoro, ma offre anche un’importante vetrina artistica per le partecipanti. Organizzato dall’associazione musicale A.S.D. InCanto e ACSI, con la direzione artistica di Maria Brogno, il concorso è realizzato in collaborazione con il Comune di Castiglione Cosentino, grazie al contributo del Sindaco Salvatore Magaró e dell’assessore Domenico Bongiorno.

In sfida undici mamme

Nel corso degli anni, “Mamme in Scena” ha visto emergere numerosi talenti e, quest’anno, 11 mamme si sfideranno sul palco in un’emozionante competizione. Tra le concorrenti ci sono nomi come Rossella Cairo, Emilia Scorza, Anna Coschignano, Lucia Balisciano,Tania Pellegrino, Elvira De Grandis, Monica De Cicco, Luciana Ciliberti, Rossella Scola, Nunzia Canova, Daniela Paese. Le partecipanti saranno valutate da una giuria di qualità composta da esperti del settore, tra cui Monica Scarpelli, Gianfranco Valder, Antonello Formoso, Pamela Naccarato e Sonia Mazzei che decreteranno le vincitrici.

“Mamme in Scena”

Non è solo un concorso di canto, ma un vero e proprio spettacolo che integra canto, ballo e recitazione. Durante la serata, il pubblico avrà il piacere di assistere alle esibizioni di ospiti di eccezione, tra cui Gilda Covello, vincitrice della 5° edizione nel 2024, Daniela Caloiero, seconda classificata e Manuela Nardo terza classificata.

Non mancheranno performance di artisti come Egidio De Sossi, primo classificato al concorso “Papà Canta che ti passa 2025”, e la presenza di Liliana Macrito, nota per il suo talento nel programma “Avanti un altro” con le coreografie di Malumadance di Castrolibero. Inoltre ad arricchire la scena ci saranno le coreografie delle mamme ballerine della scuola di ballo Socialdance Active Life di Angela Malizia di Luzzi e tante altre belle emozioni con le compagnie teatrali: “I Visionari” di Ivana Lindia e “I Lunari” di Lia Calabria.

Maria Brogno, che presenterà la serata, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Mamme in Scena è molto più di un concorso; è un modo per celebrare la passione e il talento delle mamme. Ogni anno, vediamo crescere una comunità di artisti che si sostiene a vicenda, e questo è il vero spirito dell’evento.”

Inoltre, l’evento prevede la partecipazione di giovani talenti del canto, come Desiree Sangermano e Michelle Montalto, i quali rappresenteranno l’associazione musicale A.S.D. InCanto sita in Contrada Petraro, Bivio Rose. La serata sarà arricchita da stand di artigianato e bellezza, che apriranno al pubblico alle 16:00, offrendo un’ulteriore opportunità per esplorare e apprezzare le creazioni locali.