A Castiglione Cosentino la ‘Festa della Castagna – Sapori d’autunno’, caldarroste gratis

CASTIGLIONE COSENTINO (CS) – Oggi e domani, torna la grande festa d’autunno prodotta da Harmonia – Arte Musica Spettacolo. Una terza edizione che avrà luogo nella suggestiva location della piazza del Convento di S. Antonio a Castiglione Cosentino, un balcone sulla città di Rende e Cosenza da cui godere del bellissimo panorama e assaporare gusti e profumi autunnali.

Un weekend ricco di appuntamenti adatti a tutte le età che si apre oggi, con un evento culturale per parlare di “cambiamento climatico e il futuro dell’agricoltura”, interessanti e importanti ospiti che si confronteranno su questa tematica attualissima. Si proseguirà con “Autumn Parade” la sfilata di gruppi di tamburinari provenienti da tutta la provincia di Cosenza che scalderanno tutti col suono coinvolgente e tradizionale dei tamburi, al termine della loro sfilata si raduneranno tutti in piazza attorno al grande pentolone di caldarroste pronte per essere gustate in modo gratuito.

La novità di questa edizione sarà anche nella cucina, dove rimarrà l’alta qualità dei piatti che contraddistingue l’evento, ma si amplierà lo staff, ad affiancare Andrea Verardi, chef Harmonia, ci saranno Hamza Nafki e Ismael Hamil chef pluripremiati con la loro cucina nazionale e internazionale. Uno degli obiettivi di Harmonia è offrire piatti accessibili a tutti ma con qualità, in uno stand gastronomico dai sapori tutti autunnali.

Dalle 21:00 “Ruggero Mago leggero” coinvolgerà tutti gli ospiti in uno spettacolo con un mix di stupore e divertimento. Dalle 22.30 inizierà il vero sabato sera che riscalderà la serata con il Djset di DJ AGO e i straordinari cocktail di “Pitty’s”.

Domenica pomeriggio sarà invece dedicata ai più piccoli con mascotte, giochi, musica, bolle e tanto sano divertimento per tutti i bambini. A seguire la cena-spettacolo con il “6 diverso da zero Concert”, cover del grande Renato Zero che concluderà una terza edizione della “Festa della Castagna – Sapori d’autunno” tutta da assaporare.