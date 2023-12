A Castiglione Cosentino il suggestivo spettacolo musicale ‘Christmas Candlelight’

CASTIGLIONE COSENTINO (CS) – Torna nella sua terra di origine, la Calabria, il giovanissimo pianista Roberto Boschelli, che da anni ha avviato la sua splendida carriera a Londra. Un evento di musica straordinario in programma martedì 12 dicembre alle ore 19:00 ovvero “Christmas Candlelight – viaggio tra il romanticismo e il contemporaneo”, nella suggestiva location della chiesa seicentesca di Sant’Antonio, nel complesso conventuale di Castiglione Cosentino.

Un vero e proprio viaggio di note, accompagnati dalla luce calda delle candele, da Chopin a Brahms, da Faurè a Bach, con gli immancabili brani natalizi che saranno il filo conduttore dell’evento.

Roberto Boschelli

E’ un giovane con la Calabria e le sue radici nel cuore che ha portato da piccolissimo la sua musica a Londra dove ha studiato e lavora oggi. Attivamente coinvolto nel campo della musica contemporanea, ha conseguito un Master in Piano Performance con il massimo dei voti nel 2021 e l’Artist Diploma in Performance nel 2023 a indirizzo contemporaneo presso il prestigioso Royal College of Music di Londra. Vincitore del premio Myra Hess Award e premio David Young, ha potuto studiare sotto la guida di Andrew Zolinsky e Danny Driver approfondendo i repertori della musica tradizionale e contemporanea, tra cui la musica del dopoguerra, Spettralismo francese, Nuova Complessità inglese e Minimalismo.

Nel 2022, a seguito di un’audizione prende parte al corso di formazione orchestrale presso gli studi della BBC collaborando con la BBC Symphony Orchestra e prendendo parte a progetti orchestrali che lo hanno visto suonare insieme alla New Perspective ensemble e a nomi importanti della Philarmonia Orchestra. Ha suonato in importanti sale da concerto di Londra come Royal Festival Hall, Milton Court, Amaryllis Fleming Concert Hall, St Mary Le Strand. Attualmente collabora con il compositore e interprete Samuel Loveless. Vive e insegna a Londra.

L’evento promosso dal Comune di Castiglione Cosentino, in collaborazione con l’associazione culturale Harmonia – Arte Musica Spettacolo, da anni attenta alla cultura, all’arte e alla Calabria che vale, e con la Fondazione Casa S. Francesco e Casa S. Antonio.

Sarà un evento emozionante e unico per riscaldare il periodo natalizio.