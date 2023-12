A Castiglione Cosentino il presepe vivente con 300 metri di percorso

CASTIGLIONE COSENTINO (CS) – 26 dicembre e 6 gennaio, le date della seconda edizione de “Il Sogno di Francesco”, il presepe vivente curato da Harmonia Arte Musica e Spettacolo con la Fondazione Casa San Francesco d’Assisi di Cosenza.

La location: la grande fattoria del complesso conventuale di S.Antonio a Castiglione Cosentino.

Una seconda edizione per l’VIII centenario del primo presepe vivente a Greccio, dove per la ricorrenza verrà rappresentato San Francesco D’Assisi nella scena della natività di Gesù.

Ingresso gratuito dalle 17:30 alle 20:30 in una immersione unica con scenografie spettacolari curate in tutti i dettagli. Profumi antichi, suoni di tamburi e zampogne, sapori e colori da vivere. 300 metri di percorso, con la grande “Piazza del mercato” dove poter realmente acquistare nei baldacchini con i figuranti, saponi fatti a mano, formaggi, salumi e creazioni artigianali in legno, il “Viale dei mestieri“, la fattoria, e la “Via della Luce” che giunge alla stalla con Gesù bambino, l’angelo e San Francesco.

Numerose le novità di questa edizione, con la possibilità di degustare gratuitamente cuddruriaddri, focaccine appena sfornate, mozzarelle fatte al momento, alici fritte, Biryani (piatto tipico orientale), turdiddri e l’immancabile vino,nell’ osteria, che riscalderà l’atmosfera. Prodotti da degustare lungo il percorso oppure nella lunga tavolata comune, simbolo di condivisione.

Postazioni con mestieri antichi e vecchie tradizioni, come la creazione del sapone fatto in casa, la pasta fresca realizzata dal vivo, il falegname, il forgiaio, e gli immancabili classici mestieri, come il fruttivendolo, il macellaio, il pescivendolo, il fornaio, il sarto. Aria di villaggio d’altri tempi, disseminato da figuranti e animali, cavalli, asini, pecore, galline, oche e simpatici cagnolini. Ad allietare il percorso per giungere alla capanna il piccolo coro “Ciromanti”.