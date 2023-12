A Cassano Ionio si lavora per il giardino dell’inclusione

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Un luogo dove bambini, mamme, persone con disabilità ed anziani, possano trascorrere insieme momenti di inclusione. E’ questo l’obiettivo della Cooperativa Sociale “Verso l’altro” di Cassano Jonio. Con la collaborazione di tutti, l’idea è quella di realizzare un giardino di una comunità che abbatte ogni tipo di barriera e favorisce l’incontro fra tutti i membri della comunità.

“Vogliamo realizzare questo giardino per metterlo a disposizione dell’intera comunità – ha detto Pierluigi Pennisi, Presidente della Cooperativa Sociale “Verso l’altro” di Cassano Jonio – e potrà essere utilizzato da tutti i bambini che vorranno. L’idea nasce anche dal problema della dispersione scolastica. Dopo averla realizzata con i fondi regionali, poi abbiamo bisogno di mantenere la struttura e di poterla utilizzare al meglio”.

Proprio per questo, come detto, si chiede la collaborazione di tutti: “Con una buona raccolta – ha detto Pennisi – potremmo avere i mezzi necessari per andare a prendere i bambini e portarli al parco giochi“.

Ed è possibile versare a “Verso L’ Altro” Societa’ Cooperativa Sociale

IBAN: IT38V0706280660000000136097 – Bcc Mediocrati