A Casali del Manco la magia del Natale tra luci, presepi e melodie dell’antico organo

CASALI DEL MANCO (CS) – Il borgo si racconta e si svela nel giorno che apre le feste più belle dell’anno. A Magli, localita’ di Casali del Manco, quarta edizione dell’iniziativa “l’Immacolata nel borgo” in programma domenica 10 dicembre a partire dalle ore 17.00. L’iniziativa promossa dall’associazione C siamo aps con il patrocinio del comune di Casali del Manco.

Si partirà dalla piazzetta del centro storico con la meraviglia di bolle magiche e luci, gli elfi di Babbo Natale che accoglieranno adulti e bambini grazie all’esperienza dell’associazione Animando.

Alle 18.00 l’appuntamento è nella chiesa di Sant’Elia dove è stata allestita la mostra dei presepi a cura dei maestri presepisti Gianluca Perna, Pierluigi Arnieri, Marilena Barca, Carlo Furgiuele, Mariapia Baldini, Tommaso Orsimarsi, Eugenio Vecchio, Oreste Carravetta.

Cuore della manifestazione quest’anno sara’ l’antico organo a canne, definito dagli esperti un pezzo unico dal valore inestimabile”. L’organo, realizzato dal maestro Eduardo Picardi risale ai primi del ‘900 ed è composto da 400 canne. Le note solenni riecheggeranno grazie al concerto organo e voce a cura del Maestro Stefano Tanzillo – tenore e del maestro Miguel Montefusco- organista.

La serata si chiudera’ nel belvedere retrostante il duomo di Magli con l’osservazione del cielo a cura di Angela Zavaglia – direttore scientifico del Parco Astronomico “Lilio” di Savelli, Vincenzo Ragusa, informatico e Astrofilo e Stella Carolei, geologa e astrofila, entrambi del Parco Astronomico “Lilio” di Savelli. L’osservazione delle stelle sara’ accompagnata dal suono dell’arpa celtica a cura del maestro Maria Cristina Chiarello.

I visitatori potranno tuffarsi nel racconto del paese di ieri e di oggi grazie alla mostra fotografica digitale curata da Franco Longo e Fabio Gallo. Saranno presenti stand gastronomici e il grande fuoco attorno al quale scaldarsi e ritrovarsi nella sera di dicembre. L’iniziativa patrocinata dal comune di Casali del Manco

“L’Immacolata nel borgo è un appuntamento identitario per Magli- afferma Concetta Carravetta- presidente dell’associazione C siamo Aps- l’occasione per far conoscere un borgo ricco di fascino e storia.

Una serata che vuole essere al contempo di festa e contenuti e nella cui realizzazione sono state coinvolte tante famiglie del paese. E’ la comunità che vuol dire appartenenza ad un luogo, un valore che gelosamente custodiamo e che ci piace trasferire a chi con noi vorra’ trascorrere una domenica di festa”