A Casali del Manco, a sorpresa Morrone I. , Oliverio e Iazzolino puntano su Pietro Morrone

A Casali del Manco, in vista delle elezioni amministrative il quadro dei candidati a sindaco, rispetto a qualche giorno fa dove gli aspiranti primi cittadini erano ben 5, il numero va ad assottigliarsi. Infatti, Ippolito Morrone, Marco Oliverio e Salvatore Iazzolino (tutti e tre gravitano in area centrosinistra), dopo vari incontri hanno trovato la cosiddetta sintesi, il candidato di superamento: Pietro Morrone, che ha sciolto le riserve in questo prime pomeriggio. Morrone è un apprezzato medico chirurgo, specializzato in Dermatologia E Venereologia.

Dal dicembre del 2000 è iscritto all’albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Cosenza, nel 2000 ottiene la laurea in Medicina e chirurgia a Bologna. La specializzazione in Dermatologia E Venereologia la raggiunge a Parma nell’ottobre del 2004. Nella lista dei candidati a consigliere comunale, ci saranno comunque Ippolito Morrone, Marco Oliverio e Salvatore Iazzolino che in caso di vittoria, ricopriranno ruoli di primo piano in giunta. Partita candidati a sindaco chiusa? Niente affatto, perché arrivati a questo punto, si potrebbe verificare il classico colpo di scena.

Infatti le altre due candidate a sindaco, Stefania Rota, espressione di una lista civica che guarda al centrodestra e Francesca Pisani, espressione del circolo del PD di Casali del Manco, ma non gradita alla dirigenza piddina provinciale, ed in difficoltà nel comporre la lista, potrebbero a questo punto, stando sempre ai bene informati cercare un punto d’incontro.