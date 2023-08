A Cariati arrivano i Nomadi: concerto gratuito con sorpresa finale

CARIATI (CS) – I Nomadi a Cariati martedì 22 agosto per un concerto gratuito e con sorpresa finale. Ad ufficializzare la data è stato in queste ore attraverso un post sui social lo stesso Beppe Carletti, fondatore e tastierista della storica formazione artistica, che ha ringraziato il Sindaco Cataldo Minò per l’invito.

Si tratta di un evento – sottolinea il Primo Cittadino – che come istituzione pubblica locale condividiamo con la comunità e col territorio e che è stato possibile perfezionare grazie alla collaborazione preziosissima con Roberto Iacobino, storico promoter di Cariati che sugella attraverso questo spettacolo una importante carriera professionale in questo settore che egli ha visto nascere, crescere e cambiare pelle in quasi mezzo secolo.

Tra le formazioni artistiche che hanno contribuito a scrivere la storia, l’identità e la memoria della musica italiana, proprio nei giorni scorsi ricevuti al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella per i primi 60 anni di carriera, I Nomadi si esibiranno all’interno del Porto turistico-peschereccio.

Filmare, domani a Cariati arriva l’attore Montanari

La cittadella fortificata bizantina con le sue otto torri affacciate sullo jonio sarà tra le 4 tappe di Filmare 2023, il primo festival calabrese che coniuga, arte, mare e ambiente. Sarà l’attore Francesco Montanari (il Libanese nel cine cult Romanzo Criminale) il protagonista dell’evento che patrocinato dalla Rai e dal Ministero della Cultura si articolerà tra panel, focus e attività culturali incentrate proprio sulle tematiche ambientali.

Presentati dalla giornalista Francesca Russo, la serie di iniziative partirà alle ore 19 da Palazzo Chiriaci con Filmare scopre il territorio e la visita al MuMAM – Museo civico del mare alla ricerca di identità, culture e della civiltà del lavoro. Alle ore 21 in piazza Rocco Trento, Spazio Ambiente con la proiezione video di alcune campagne di educazione ambientale prodotte nel contesto di Filmare. A seguire il talk short Mare e Ambiente durante il quale sarà affrontato il tema del Mare come risorsa culturale, scientifica ed economica, con l’intervento di Antonio Bruno Tridico, Sostituto procuratore della Repubblica di Cosenza, Elvira Brunelli, docente del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienza della terra dell’Unical e Francesco Pisano responsabile di misura Regione Calabria. Il secondo tema riguarderà Linguaggi e paesaggio: una prospettiva interdisciplinare. In questo contesto sarà proiettato Salina, isole da sole, un cortometraggio per le rinnovabili e le aree costiere del Mediterraneo, realizzato dall’Ente nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Seguirà il panel Calabria, terra da… girare – La produzione audiovisiva ed il cineturismo, asset fondamentali per creare un’immagine della Calabria? La masterclass di formazione cinematografica Il cinema documentario tra imprevisto e magia e la consegna del Premio Filmare La Calabria a Cannes a Matteo Russo, giovane regista crotonese che ha partecipato all’edizione del 2023 del festival del cinema della città della Costa Azzurra con Lux Santa.