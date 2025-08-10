A Camigliatello Silano i festeggiamenti per la Beata Vergine Maria Assunta, con un ricco programma

- Advertisement -

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Entrano nel vivo i festeggiamenti per la Beata Vergine Maria Assunta con un ricco programma di eventi religiosi e culturali. La festa patronale, organizzata dal parroco, padre Raffaele Di Donna e dai collaboratori della parrocchia dei SS. Roberto e Biagio, con il patrocinio del comune di Spezzano della Sila, è in svolgimento e terminerà il 15 agosto, giorno in cui si chiuderà con i tradizionali fuochi pirotecnici.

La parte dedicata ai concerti inizia domani, lunedì 11 agosto; la giornata è organizzata dall’Associazione Culturale Rurale Villages ETS. Dalle ore 15.00 alle 19.00 giochi popolari per grandi e piccini. Alle 21.15 lo spettacolo musicale con il gruppo: “Nostalgia Mania”. Mercoledì 13 agosto alle 21.15, si esibirà il gruppo “Giorni Infiniti” – Pooh Tribute Band. Il 14 agosto, giovedì, sempre alle 21.15 spettacolo musicale con il gruppo “Una notte crociera”.

Grande partecipazione per la novità di quest’anno l’inserimento delle sagre a tema. Domani, 11 agosto quella del salsiccia calabrese, il 12 agosto la sagra del bombolone, il 13 agosto torna quella del Cullurielli e il 14 agosto si completa con quella del panzerotto. Come ogni anno e già presente presso la casa del forestiero sul corso principale la pesca di beneficenza.

Per quanto riguarda gli eventi liturgici, le messe saranno celebrate ogni giorno alle ore 18:00. Il 15 agosto, dopo la processione per le vie del paese in onore della Madonna Assunta, ci sarà lo spettacolo finale dei fuochi d’artificio.