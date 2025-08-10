HomeProvincia

A Camigliatello Silano i festeggiamenti per la Beata Vergine Maria Assunta, con un ricco programma

Il 15 agosto, dopo la processione per le vie del paese in onore della Madonna Assunta, ci sarà lo spettacolo finale dei fuochi d'artificio

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Entrano nel vivo i festeggiamenti per la Beata Vergine Maria Assunta con un ricco programma di eventi religiosi e culturali. La festa patronale, organizzata dal parroco, padre Raffaele Di Donna e dai collaboratori della parrocchia dei SS. Roberto e Biagio, con il patrocinio del comune di Spezzano della Sila, è in svolgimento e terminerà il 15 agosto, giorno in cui si chiuderà con i tradizionali fuochi pirotecnici.

La parte dedicata ai concerti inizia domani, lunedì 11 agosto; la giornata è organizzata dall’Associazione Culturale Rurale Villages ETS. Dalle ore 15.00 alle 19.00 giochi popolari per grandi e piccini. Alle 21.15 lo spettacolo musicale con il gruppo: “Nostalgia Mania”. Mercoledì 13 agosto alle 21.15, si esibirà il gruppo “Giorni Infiniti” – Pooh Tribute Band. Il 14 agosto, giovedì, sempre alle 21.15 spettacolo musicale con il gruppo “Una notte crociera”.

Grande partecipazione per la novità di quest’anno l’inserimento delle sagre a tema. Domani, 11 agosto quella del salsiccia calabrese, il 12 agosto la sagra del bombolone, il 13 agosto torna quella del Cullurielli e il 14 agosto si completa con quella del panzerotto. Come ogni anno e già presente presso la casa del forestiero sul corso principale la pesca di beneficenza.

Per quanto riguarda gli eventi liturgici, le messe saranno celebrate ogni giorno alle ore 18:00. Il 15 agosto, dopo la processione per le vie del paese in onore della Madonna Assunta, ci sarà lo spettacolo finale dei fuochi d’artificio.

