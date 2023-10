A Camigliatello Silano, ha preso il via la 54ma edizione della Sagra del Fungo

CAMIGLIATELLO SILANO – Con il taglio del nastro, da parte della presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, ha preso il via la 54ma edizione della Sagra del Fungo a Camigliatello Silano. Oggi e domani la località turistica della Sila cosentina, ospiterà migliaia di turisti provenienti da ogni regione del Mezzogiorno per apprezzare “Sua Maestà” il fungo porcino che potranno degustare, nei vari stand allestiti per l’occasione e grazie ai menù, sempre a base di funghiche proporranno i ristoratori. Per Camigliatello Silano, la Sagra del Fungo dà anche il via ad una serie di appuntamento enogastronomici che si volgeranno in tutti i week end del mese di ottobre, lungo il corso principale della località turistica della Sila cosentina che esalteranno i prodotti tipici dell’Altopiano Silano.

