Camigliatello: poesia e musica nei boschi della Sila, per accogliere l’equinozio d’autunno

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – L’associazione Erranze ha fissato un nuovo appuntamento con le camminate letterarie nei boschi della Sila. Una vera e propria immersione in natura a passo lento, fondata sull’ascolto: degli altri, di sé, ma anche delle parole di un libro. Non sarà solo cammino ma anche laboratorio di lettura e scrittura itinerante, condotto dal poeta Emiliano Cribari. Scrittore, poeta, fotografo e guida ambientale, Emiliano Cribari ha unito la sua passione per i boschi, le passeggiate lente sotto un tetto di foglie e la scrittura per raccontare grandi poeti e scrittori ma anche paesi e luoghi perduti.

Due giorni di laboratorio letterario

Il laboratorio, di due giorni, inizierà alle 10 di sabato 21 settembre presso il Rifugio “Stazione di posta NDUT“, poco distante dal centro di Camigliatello silano. Domenica 22 settembre sarà la volta della musica con Al the Coordinator, alias di Aldo D’Orrico, che della montagna si fa interprete in musica. Chitarrista, cantautore, a suo modo poeta, con una voce profonda, intima, graffiante. Aldo ed Emiliano daranno vita a una performance poetico-musicale nel bosco per accogliere la stagione della quiete che ci avvolge coi caldi e cangianti colori del fogliame che veste l’altopiano silano: l’autunno.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

La mattina di sabato 21 settembre sarà dedicata all’accoglienza e alle presentazioni. Conoscersi, entrare in contatto, per creare quel calore necessario a riscaldare l’atmosfera e iniziare a condividere un’esperienza intima e introspettiva, ma al contempo emotivamente compartecipata.

Dopo il pranzo al sacco inizierà la camminata letteraria pomeridiana (ore 15.00). I passi saranno scanditi dalla lettura di un testo, mentre Emiliano ci guiderà nella scrittura. Al rientro si andrà a cena nei dintorni del Rifugio, per un momento conviviale in cui iniziare a condividere l’esperienza vissuta.

Domenica 22 settembre si uscirà al mattino (appuntamento alle 9.30) per continuare a camminare nei boschi, incontreremo sul percorso Al The Coordinator che duetterà con Emiliano Cribari. Si rientrerà al Rifugio per il pranzo a cui subito dopo seguiranno scambi di impressioni, stati d’animo e letture dei “diari di bordo” dei partecipanti. L’esperienza terminerà nel tardo pomeriggio.