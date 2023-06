A Camigliatello appassionati da tutta Italia per l’evento di Softair Baytown

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Il Comune di Spezzano della Sila è lieto di annunciare l’evento di Softair Baytown che si terrà a Camigliatello Silano il 10 e l’11 giugno 2023. L’evento, organizzato dall’ASD Huntsmen, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, prevede la partecipazione di circa 300 appassionati, provenienti da tutta Italia, di questo sport in crescita.

Il Sindaco Salvatore Monaco e il Consigliere con delega allo sport Gianluca Mendicino, insieme a tutta l’Amministrazione, desiderano esprimere la loro soddisfazione per un evento come questo, che porta benefici sia dal punto di vista di promozione del territorio, sia per la diffusione e lo sviluppo dello sport del softair.

L’evento di Softair Baytown, infatti, rappresenta un’importante occasione per promuovere il territorio di Camigliatello Silano e le sue bellezze naturali, attirando visitatori e appassionati da tutta Italia. Inoltre, l’iniziativa contribuisce a valorizzare lo sport del softair, una disciplina che unisce strategia, abilità e spirito di squadra, in un contesto ludico e sicuro. Un ringraziamento speciale va all’associazione Huntsmen, al suo rappresentante Francesco Fanigliulo e al Coordinatore Nazionale degli eventi MILSIM Davide Tiberi, per la collaborazione e l’organizzazione dell’evento.

Grazie al loro impegno, Camigliatello Silano si prepara ad accogliere appassionati e curiosi in un weekend all’insegna del divertimento e della competizione. Il Comune di Spezzano della Sila invita tutti gli interessati a partecipare all’evento e a scoprire le meraviglie del territorio, augurando a tutti un’esperienza indimenticabile. Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione, si invitano gli interessati a visitare il i canali social dell’associazione Huntsmen e del Comune di Spezzano della Sila.