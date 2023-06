A Bocchigliero la prima edizione della ‘Passeggiata in Rosa per la prevenzione’

BOCCHIGLIERO (CS) – Domenica 18 giugno 2023, si svolgerà a Bocchigliero la 1^ edizione della “Passeggiata in Rosa per la prevenzione”. Una manifestazione di beneficenza organizzata dalla locale Proloco e dall’Associazione OncoMed di Cosenza, per promuovere la prevenzione sanitaria, in particolar modo quella femminile.

Un’occasione preziosa per riflettere insieme sulla necessità di effettuare controlli periodici al fine di salvaguardare la propria salute, perché attraverso la prevenzione è possibile ridurre il rischio di insorgenza di patologie anche gravi. Un’importante iniziativa di sensibilizzazione per promuovere le attività periodiche di screening sanitario che permettono di giungere ad una diagnosi precoce delle malattie. Intervenire tempestivamente aumenta le probabilità di guarigione e migliora la qualità della vita delle persone.

Di cosa si occupa Onco Med?

L’Associazione Oncomed nasce dall’idea del suo presidente, Francesca Caruso, di dare accesso gratuito a visite specialistiche ed esami diagnostici fondamentali per la prevenzione a persone indigenti o in condizioni di particolare fragilità. Dopo la sua esperienza personale di emigrazione sanitaria, Francesca ha fatto ritorno nella sua terra, dove ha conosciuto medici bravissimi, tra questi l’oncologo Antonio Caputo, attuale vice-presidente di Oncomed, con cui ha condiviso l’ambizioso progetto di creare un ambulatorio oncologico multidisciplinare nel centro storico di Cosenza.

Oggi lo studio di OncoMed è una realtà in cui collaborano volontariamente trenta specialisti che visitano i pazienti 5 giorni a settimana. Un punto di riferimento per la profilassi di tumori ed altre gravi patologie, non solo per il capoluogo, ma per tutto il territorio provinciale.

Parteciperanno alla manifestazione:

l’onorevole Pasqualina Straface, consigliere regionale e presidente della Terza Commissione Consiliare “Sanità, attività sociali, culturali e formative”;

Dr Pietro Leonardo Perri – Responsabile Specialistica Amb.Ambito Cariati Distretto Ionio Sud; D.ssa Mariagrazia Politano – Dirigente medico ginecologo – consultorio di Rossano; D.ssa Vittoria Paletta – pediatra e responsabile territoriale AGE;

D.ssa Anna Pugliese – già medico di Medicina Generale;

D.ssa Carmela Sciarrotta – Coordinatrice Distrettuale Servizio Sociale Ionio Sud; Ostetrica Vittoria Valente – Responsabile Poliambulatorio di Bocchigliero;

Sonia Butera – Infermiera e laureanda in Psicologia.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Cosenza, da EPLI Calabria, dal CSV di Cosenza e dall’Associazione Italiana Genitori.