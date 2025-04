A Bisignano si rinnova l’incontro con la Passione di Cristo, via crucis e proiezione di un cortometraggio

- Advertisement -

BISIGNANO (CS) – La Settimana Santa è molto sentita a Bisignano dove la Passione di Cristo rappresenta un momento autentico di fede che spinge all’unione intima con Cristo. Dopo la Santa Messa delle Palme, che quest’anno è stata officiata dall’arcivescovo S.E.R mons. Giovanni Checchinato nella Cattedrale di Bisignano, iniziano i giorni di Passione. Martedì 15 aprile dalle ore 20:00 dalla chiesa di San Domenico si snoderà la Via Crucis, tenuta dall’arciprete Don Cesare De Rosis e accompagnata dai canti del gruppo storico dei Cantori del Venerdì Santo che intoneranno i testi e le musiche composte dal compianto vescovo del tempo mons. Livio Parladoro.

Il percorso della Via Crucis seguirà poi per la storica Via Vasai e culminerà il suo percorso nella piazza del Viale Roma, dove verrà proiettato il cortometraggio sulla Passione Vivente, curato dal Rione Santa Croce con in testa il capitano Pino Polverazzi che si è occupato nei dettagli dell’organizzazione, con la regia di Paola Salfi e Francesco Iorio. Quest’anno a ricoprire i panni di Gesù sarà Roberto Bongiorno che nonostante sia a Bisignano da poco tempo, è riuscito a farsi plasmare totalmente dall’atmosfera che si respira. Il Rione Santa Croce coglie l’occasione per invitare tutti a prendere parte a questi momenti di condivisione della fede nel vero spirito del Cristianesimo.