A Bisignano la terza edizione del “Festival del Broccolo di Rapa”

BISIGNANO (CS) – Dopo il grande successo riscosso nella scorsa edizione, tutto è pronto per la terza edizione del “Festival del Broccolo di Rapa“. La manifestazione è in programma per domani, sabato 12 aprile , su Viale Roma a Bisignano, a partire dalle ore 16.00. Per l’occasione, la città di Bisignano si veste a festa per condividere con tutti il ricco programma di iniziative e intrattenimenti, che renderanno ancor più piacevole l’opportunità di ritrovarsi e stare in compagnia. Ad accogliere un’atmosfera che coinvolge tutti i sensi, attraverso un viaggio di gusto.

Accanto alla degustazione di vini del “Consorzio Terre di Cosenza“, un’area dedicata alle specialità gastronomiche locali preparate con l’ingrediente protagonista: il Broccolo di Rapa prodotto dalle aziende agricole del territorio. “Vogliamo compiere un balzo in avanti – sottolinea l’Assessore all’Agricoltura del Comune di Bisignano, Francesco Chiaravalle -. Un ulteriore salto di qualità per promuovere e valorizzare i nostri prodotti, ma soprattutto per intercettare possibili opportunità di crescita e sviluppo, che portino beneficio alle aziende agricole del territorio. Un’occasione – conclude Chiaravalle – per immergersi in un mix seducente di sapori, musiche e buon gusto. Vi aspetto in tanti per il concerto finale di Cecè Barretta”.