HomeProvincia

A Bisignano arriva “Baskettiamo”: un progetto per avvicinare i più piccoli allo sport, socializzare e formare

L'iniziativa è promossa dalla Bim Bum Basket Rende con l'obiettivo di avvicinare i più giovani alla pratica del basket. Un programma pensato per i bambini dai 5 ai 12 anni che si propone di stimolare l'interesse per questo sport e di promuovere una sana attività fisica nella comunità

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

BISIGNANO (CS) – Il prossimo 16 settembre 2025 avrà ufficialmente inizio il progetto “Baskettiamo”, un’iniziativa promossa dalla Bim Bum Basket Rende con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla pratica del basket. Questo nuovo programma, pensato per i bambini dai 5 ai 12 anni, si propone di stimolare l’interesse per questo sport e di promuovere una sana attività fisica nella comunità di Bisignano.

“Baskettiamo” nasce per offrire ai più piccoli un’opportunità unica di avvicinarsi al mondo del basket. La Bim Bum Basket Rende, da anni attiva nel panorama cestistico calabrese, ha deciso di portare questa iniziativa anche a Bisignano, con l’intento di alimentare la passione per il basket fin dalle prime esperienze sportive. Il progetto si propone, inoltre, di favorire lo sviluppo fisico e motorio dei bambini, incentivando anche il gioco di squadra e la socializzazione.

A Bisignano “Baskettiamo”: il programma e le info utili

Sotto la guida del Responsabile Tecnico della Bim Bum Basket Rende, Prof. Pierpaolo Carbone, e della referente del progetto, Prof.ssa Antonella Pirillo, la società sportiva si impegna a offrire ai giovani partecipanti una formazione sportiva completa e divertente, in un ambiente stimolante e sicuro. Con l’inizio di “Baskettiamo”, la speranza è di creare un forte legame tra Bisignano e il basket, contribuendo a sviluppare nuove energie e un rinnovato interesse per questa disciplina.

Il programma avrà luogo presso la palestra dell’Istituto Comprensivo “Pucciano” in via del Salvatore 5, nella città di Bisignano. Le sessioni si terranno due volte alla settimana, il martedì e il giovedì, a partire dal 16 settembre 2025 alle 16. Ogni incontro sarà un’occasione per i bambini di divertirsi, imparare e fare nuove amicizie, con attività adatte alla loro età e al loro livello di preparazione.
L’obiettivo di “Baskettiamo” è non solo quello di insegnare il basket ai bambini, ma anche di aiutarli a sviluppare importanti capacità motorie e relazionali oltre che trasmettere valori fondamentali come il rispetto delle regole, il lavoro di squadra, la perseveranza e il fair play.

“Se siete pronti a far crescere la passione per il basket nei vostri figli, non lasciatevi sfuggire questa occasione: il 16 settembre, alle ore 16:00, si apre una nuova avventura sportiva che promette di entusiasmare e coinvolgere i giovani atleti di Bisignano” assicurano dalla Bim Bum Basket.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Bandi europei: con il servizio “Europa a casa” tutto è più semplice. Princi: «Ponte...

Calabria
CATANZARO - "Un ponte solido e concreto tra Bruxelles, la Calabria e il Sud, affinché le opportunità di finanziamento dell'Unione Europea diventino accessibili in...
Monopoli Cosenza

Monopoli-Cosenza 2 a 2. Eurogoal di Florenzi e rimonta dei pugliesi. Pari finale di...

Sport
MONOPOLI (BA) - La prima in serie C del Cosenza, tornato nella terza serie dopo sette stagioni di serie B, termina con un pareggio...
INCENDIO_appartamento_reggio

Incendio al sesto piano di un appartamento: intervento lampo dei pompieri evita il peggio

Calabria
REGGIO CALABRIA - Sono durate oltre un'ora le operazioni di spegnimento di un incendio divampato all'interno di un appartamento di uno stabile del rione...
Fabrizio Fabiano - sindaco di Zumpano

Zumpano sceglie il Baratto Amministrativo: debiti da saldare con il lavoro

Provincia
ZUMPANO (CS) - "Oggi desidero condividere con voi un'iniziativa che unisce lavoro, solidarietà e rigore istituzionale: il 'Baratto Amministrativo'. In un contesto socio-economico complesso,...

Esodo estivo: 203 milioni di spostamenti e traffico più fluido grazie alle partenze intelligenti

Italia
ROMA - A partire dal 25 luglio, data di inizio dell'esodo estivo, Anas ha registrato 203 milioni di spostamenti. Il traffico estivo non si...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37098Area Urbana22274Provincia19782Italia8004Sport3850Tirreno2907Università1450
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Calabria

Bandi europei: con il servizio “Europa a casa” tutto è più...

CATANZARO - "Un ponte solido e concreto tra Bruxelles, la Calabria e il Sud, affinché le opportunità di finanziamento dell'Unione Europea diventino accessibili in...
Tirreno

A Diamante torna “7 giorni con le donne per i diritti...

DIAMANTE (CS) - Dal 26 agosto al 2 settembre, a Diamante, si svolge la seconda edizione di “7 giorni con le donne per i...
Grotte di Sant'Angelo
Ionio

Boom di visitatori per le Grotte di Sant’Angelo a Cassano Ionio:...

CASSANO IONIO (CS) - Cresce l'interesse e l'entusiasmo attorno alle Grotte di Sant'Angelo, il suggestivo complesso carsico situato nel cuore del territorio di Cassano...
Provincia

Sul Pollino come in Puglia, a Morano Calabro partono i tuor...

MORANO CALABRO (CS) - Nell'immaginario collettivo i tuor in calessino riportano alla memoria la Puglia con percorsi organizzati che conducono i turisti, in un'atmosfera...
Polizia
Calabria

Evasione e tentato furto in uno studio dentistico: due arresti. Uno...

REGGIO CALABRIA - La polizia di stato di Reggio Calabria ha eseguito, in una notte, due arresti nei confronti di un 19enne ed un...
Calabria

Medici cubani, Molise e Sardegna seguono l’esempio della Calabria. UGL Salute:...

ROMA - Aveva fatto parlare tanto l'arrivo dei medici cubani in Calabria "reclutati" da Occhiuto per sopperire alle carenze della sanità regionale e nelle...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA