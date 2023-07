A Belvedere si celebra ‘La notte romantica’ tra prove e rinnovi di promesse d’amore

Il 14 luglio ritorna la “La notte romantica”, evento organizzato dall’Istituto Calabrese di Politiche Internazionali (Is.Ca.P.I.), con il patrocinio dell’amministrazione comunale belvederese.

La kermesse rientra nel progetto “Pitagora Mundus-Summer School” nel Borgo della Sapienza di Belvedere M.mo, giunto quest’anno alla nona edizione, che vede la presenza di alcuni studenti del Sud America che stanno vivendo il borgo antico, imparando l’italiano e la sua cultura. L’evento – lo scorso anno ha richiamato un folto gruppo anche di coppie italiane – vuole dunque sancire un unione tra cittadini e ospiti, per rinnovare forme di rispetto, di conoscenza linguistiche e delle culture altre.

Il Borgo della Sapienza di Belvedere, custode di alcune delle reliquie di San Valentino, il venerdì si appresta quindi a far vivere autentiche emozioni per celebrare e rinsaldare l’amore in tutte le sue forme e le sue sfaccettature. Amore verso l’altra metà, amore verso il proprio territorio, amore verso il prossimo.

Il programma si suddivide in due fasi: il 14 pomeriggio gli ospiti stranieri prenderanno parte alla Santa Messa, celebrata nel Convento di San Daniele dei Frati Minori Cappuccini della cittadina tirrenica. E, come avviene di consuetudine il 14 febbraio per tutte le coppie belvederesi e non solo, gli sposi stranieri potranno rinnovare le loro promesse di matrimonio davanti all’altare, benedetti dal padre Rocco Timpano.

Alle ore 21.00, poi, tutti nel centro storico, nella suggestiva Piazza Palmento: le coppie prescelte si cimenteranno in tre prove attinenti all’amore. A valutare le loro performance una giuria presieduta dai partner del progetto Borgo della Sapienza Belvedere, che decreterà la coppia vincitrice.

Un’amorevole sfida intervallata da declamazioni di poesie, che rendono omaggio al sentimento più bello e prezioso; da spettacoli di danza e di esibizioni musicali su dolci note; da estemporanee artistiche e da altre sorprese tutte da vivere.

E tra un bacio e un abbraccio, tra parole sussurrate e desideri custoditi, ci sarà spazio anche per tutte le altre coppie che parteciperanno alla serata di rinnovare simbolicamente le proprie promesse d’amore davanti a un notaio. A ognuna sarà consegnata una pergamena e un ricordo in ceramica, realizzato dal maestro belvederese Enzo Molino, a suggellare questo patto d’amore.

“La notte romantica” è, quindi, parte integrante del programma didattico – esperianziale della Summer School. Una full immersion innovativa sia in aula che fuori, per studenti provenienti dal Sud America. Perno essenziale è la collaborazione attiva di tutta la comunità che, insieme agli insegnanti del “Pitagora Mundus”, diventa in qualche modo docente di italiano per gli ospiti. Una “scuola aperta” dove l’apprendimento non avviene, quindi, solo attraverso il dialogo convenzionale linguistico-didattico ma anche attraverso le esperienze vissute.

Hanno aderito all’edizione 2023 numerosi comuni amici e diversi partner. Tra questi: Unpli Provincia di Cosenza; Parco Nazionale della Sila; Gal “Rivera dei Cedri”; Associazione Pizzerie Italiane, Terme Luigiane; Centro culturale “Gian Luigi Pascale”; Accademia Italiana del Peperoncino Diamante.