A 100 anni con un ‘cuore nuovo’

CASTROVILLARI (CS) – Impiantare un pacemaker non è più un qualcosa di estremamente complesso in considerazione di quelle che sono le conoscenze attuali. Quando, però, si parla di una paziente di 100 anni, è un qualcosa di decisamente diverso. E’ quanto accaduto a Castrovillari, grazie al lavoro dei medici e dei sanitari del reparto di cardiologia dell’ospedale “Ferrari”. Per la signora, alla quale sono state riscontrate alcune anomalie del battito cardiaco, si è trattato del primo intervento della sua vita. Ad effettuare l’intervento sono stati il direttore del reparto, Dott. Giovanni Bisignani, insieme all’équipe composta dai dottori Cavalieri, Madeo, Mazziotti e Picarelli e gli infermieri Angelini, De Dieco, Fiore e Galizia.

Un’operazione che racconta di un reparto, quello di cardiologia del “Ferrari”, che è considerata una vera e propria eccellenza nel contesto regionale e nazionale. Spesso abbiamo parlato dell’ospedale di Castrovillari in relazione alla carenza di personale, nel Pronto Soccorso e nei reparti, ed a servizi, che, a volte, sono stati tagliati. Problematiche che restano, ma accanto a queste ci sono anche delle autentiche eccellenze che spiegano come le problematiche del settore sanitario siano ascrivibili a questioni organizzative e non alla qualità dei medici, che resta un punto fermo del comparto in Calabria.

La signora, intanto, il giorno successivo all’intervento è stata dimessa e dovrà tornare fra dieci anni quando dovrà sostituire il pacemaker. L’augurio è che, a 110 anni, la signora potrà stabilire un nuovo record.