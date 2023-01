Tragedia a Cetraro: 42enne investito sulla Statale 18, muore in ospedale

ALTOMONTE (CS) – Da un lato un grande sportivo che ha diffuso a Castrovillari e in tutto il Pollino la passione per l’automobilismo, dall’altro la premiazione del memorial a lui dedicato, organizzato come sempre da ASA Castrovillari. Ampia partecipazione, ad Altomonte. per la cerimonia di premiazione del “Memorial Vittorio Minasi”, giunto alla sua quinta edizione.

Patrocinato da ACI Sport e dallo stesso Comune di Altomonte, l’evento è stata, come accennato, l’occasione per ricordare chi per anni ha creduto nell’automobilismo sportivo lottando per ottenere sempre importanti traguardi.

Proprio seguendo il suo esempio, ASA Castrovillari, con la fattiva collaborazione della Scuderia Spac e di ACI Sport, ha voluto dar vita già dal 2018 al Campionato intitolato al fondatore di questo importante Comitato Organizzatore, che annualmente porta in Calabria centinaia di sportivi, appassionati e visitatori, mettendo in luce, attraverso la forza dello sport, le bellezze della Calabria in nome di chi, per primo, ci ha creduto.

Il comune di Altomonte, sede di una delle tappe del circuito, ha deciso di sostenere questo evento sottolineando quella che è l’importanza che rivestono le manifestazioni sportive per la crescita economica del territorio.