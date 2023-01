Sila, aperte tutte e 4 le piste da sci a Lorica

PAOLA (CS) – Attenzione per le persone fragili e verso quelle categorie che reclamano maggiori attenzioni in ambito sanitario. Su questo impulso, il consigliere comunale Marco Minervino, capogruppo de “La Migliore Calabria”, unitamente al dott. Graziano Provenzano, responsabile delle vaccinazioni presso l’Asp di Paola, al consigliere comunale, Sandra Serpa e all’assessore comunale, dott. Antonio Logatto, si è attivato per promuovere ed organizzare un servizio di vaccinazioni anti-pnemococcica per prevenire la Polmonite e la meningite, anti-Herpes Zoster, comunemente chiamato “Fuoco di Sant’Antonio”, e contro il Papilloma Virus.

Il servizio pensato per tutelare bambini ed anziani avrà un calendario di date utili aperte alla cittadinanza. La prima, sarà quella di lunedì 31 gennaio, presso il centro vaccinale. L’ente garantirà anche un servizio di trasporto bus.

“Ringrazio l’Asp di Paola per la proficua e concreta disponibilità dimostrata – dichiara il consigliere Minervino – verso l’amministrazione comunale della quale faccio parte”. “Al centro vaccinale di Paola c’è grande senso di responsabilità, di sacrificio ed estrema umanità da parte di tutto il personale sanitario nell’approciarsi ad un servizio fondamentale per bambini ed anziani. Questa sinergia – conclude – è preziosa e va coltivata nel tempo perché produce risultati per i cittadini”. Soddisfatta, il capogruppo di Maggioranza, Sandra Serpa ha inteso dichiarare: “Simili iniziative scaldano il cuore di chi, con pacatezza e sobrietà, le promuove e le sostiene. L’Asp di Paola, il personale sanitario tutto merita grande elogio per la disponibilità. Ringrazio anche l’assessore Logatto per essersi prontamente attivato. Sulla sanità – termina l’esponente di Orizzonte Paola – vogliamo dare risposte immediate”.