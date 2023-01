Escalation criminale sul Tirreno cosentino: «forte attenzione dal Governo»

CASTROVILLARI (CS) – L’ospedale di Castrovillari vive una situazione sempre più difficile. Dopo le rassicurazioni da parte dell’Asp di Cosenza, arrivate pochi giorni fa, sull’apertura delle sale operatorie, inaugurate addirittura nel 2012 e mai entrate in funzione, arriva una notizia, ben diversa, se non diametralmente opposta: l’unica sala operatoria funzionante nello Spoke è stata chiusa. Impossibile operare. Bloccata, infatti, ogni attività chirurgica.

A comunicarlo è stato il consigliere regionale Ferdinando Laghi: “E’ stata infatti chiusa – ha detto Laghi – l’unica sala operatoria attiva, ad onta delle assicurazioni riguardanti le nuove sale operatorie, ancora una volta fornite durante l’incontro con i Vertici aziendali dell’ASP di Cosenza, a cui ho partecipato assieme alla delegazione di Istituzioni, Sindacati, Associazioni, lo scorso 28 dicembre, quindi circa un mese fa. Parrebbe trattarsi, ma è da verificare, di un problema di alimentazione elettrica, ma certo è che l’assistenza fornita dall’ospedale spoke di Castrovillari, spoke sempre più sulla carta, per non dire di carta, continua a peggiorare in maniera drammatica. Come è possibile che si arrivi comunque a un blocco del genere che significa, di fatto, praticamente la chiusura dell’ospedale. Quale può essere, infatti, la sicurezza garantita da un ospedale spoke ai ricoverati, tutti, ma proprio tutti, potenzialmente necessitanti di assistenza chirurgica, urgente o meno. E’ mai possibile – insiste il Consigliere Regionale – che sia sempre necessario inseguire le emergenze strutturali, invece che prevenirle? E’ questo il livello su cui va sempre più posizionandosi l’offerta sanitaria pubblica? E, infine, un’ultima, amara domanda che è necessario farsi- conclude Laghi-: oltre a scegliere un orario diurno in cui farsi venire un infarto, stante la chiusura notturna dell’emodinamica del nosocomio del Pollino, adesso toccherà organizzarsi anche su dove farsi venire un’emorragia interna, espletare un parto cesareo, accusare i sintomi di una appendicite acuta o, peggio di una peritonite?”.