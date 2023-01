Rovito, gruppo Futura: «bando non pubblicizzato, concorso vinto dalla nipote del sindaco»

ROVITO (CS) – Fa discutere la gestione del bando per un posto a tempo determinato (tre anni) di assistente al RUP per la contabilità dei fondi PNRR. Ciò che ha generato la polemica della minoranza comunale è stata la mancata pubblicizzazione del bando attraverso i canali social dell’ente e il fatto che, l’unica a partecipare e a vincere, sia stata la nipote del sindaco De Santis.

Luigi Falbo, capogruppo di Futura, gruppo consiliare di minoranza, sui social in un video dichiara: “Tutto come previsto. Un concorso pubblico svolto nel più assoluto silenzio. A vincerlo è stata la cara nipote del sindaco De Santis che, finalmente, ha trovato una collocazione ufficiale all’interno del Comune di Rovito: sarà supporto al RUP per la contabilità dei fondi PNRR, per 3 anni”.

“Da precisare che non c’è niente di illegale, il concorso è stato regolarmente bandito dal comune e pubblicato sull’albo pretorio. Ma ciò che fa rimanere allibiti, è che la vincitrice sia stata l’unica a partecipare e a questo punto forse, l’unica a saperlo. Perché parliamoci chiaro – scrive Falbo – di questo concorso non ne sapeva niente quasi nessuno. Guarda caso non è stato pubblicizzato sull’utilizzatissima pagina Facebook. Neanche un misero post. Eppure, l’amministrazione è molto presente sui social e ci tiene molto a far sapere quello che fa, ma non in questo caso”.



“Proprio l’unica offerta di lavoro seria, nel nostro comune, non viene pubblicizzata come si deve, e poi, ipocritamente, si organizzano le giornate al teatro per trovare lavoro ai cittadini di Rovito. C’è da mettersi le mani tra i capelli, perché appare davvero come una presa per i fondelli. La questione, però, è di trasparenza e correttezza nei confronti dei cittadini. A questo punto mi chiedo: Come mai così tanto silenzio? Cos’ha da dire il sindaco e l’amministrazione sulla vicenda? Tutti d’accordo affinché il concorso si svolgesse senza fare troppo rumore?”.

“Qualunque sia la risposta a questi interrogativi, fateci una cortesia – conclude il capogruppo di Futura – che nessuno dei “nuovi” amministratori ci venga a fare lezioni di morale e trasparenza perché dopo quanto accaduto non ne avete più il diritto, anzi, lo avete perso dopo pochissimo tempo, e nel peggiore dei modi”.