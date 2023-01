Scalea: in fiamme uno stabilimento balneare, danni ingenti

SCALEA (CS) – E’ divampato per cause che sono in corso d’accertamento, intorno alle 22 di ieri sera a Scalea, l’incendio che, in pochi minuti, ha distrutto il Lido Da Pietro, sul lungomare. Le fiamme hanno avvolto completamente la struttura molto frequentata anche nel periodo invernale come caffetteria e bar. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Scalea e di Paola con supporto di due autobotti che hanno estinto le fiamme evitando il propagarsi delle stesse ad altre strutture ricettive poste nelle immediate vicinanze. Sul posto anche i carabinieri di Scalea e sono in corso gli accertamenti circa l’origine dell’incendio. L’ipotesi dolosa è al momento la più accreditata.

A seguito dell’incendio il Comune di Scalea ha espresso su Facebook vicinanza alla famiglia Araugio, proprietaria del Lido Da Pietro: “Non ci sono parole per descrivere quanto successo. La solidarietà è piena e la vicinanza incondizionata. Scalea si stringe a Carmelo, Antonella e Chiara. Insieme ed uniti si riparte”.

Sempre su Facebook, i proprietari del lido affranti per quanto accaduto scrivono, postando le immagini del rogo: “Spiacenti ma per un po’ non potremo offrirvi i nostri servizi”.