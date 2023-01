Fuscaldo, incidente al depuratore della marina: operaio rimane ferito

AMANTEA- “In Calabria, purtroppo, sembrerebbe bastare qualche giorno di pioggia, in una stagione invernale finora caratterizzata dal clima mite, per provocare danni che compromettono i collegamenti stradali, addirittura isolando alcune località nevralgiche del Tirreno Cosentino. Avevo portato all’attenzione del governo regionale e della politica bipartisan questa eventualità, ma sono stato ignorato”. Esprime amarezza ed incredulità, Graziano Di Natale, già Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria, nel corso di una nota stampa, intervenendo sulla frana che ad Amantea ha interrotto la statale 18: “Purtroppo chi amministra la cosa pubblica arriva sempre un momento dopo che si sono verificati episodi spiacevoli e mai prima perché si naviga a vista senza prevenire. Ad Amantea, infatti, in località Coreca, dei massi sono venuti giù, bloccando l’unico asse viario che mantiene unita la litoranea del tirreno, non solo per la provincia di Cosenza ma per l’intera Calabria”.

L’esponente politico del Partito Democratico sottolinea inoltre: “Tra disagi vari per i cittadini, siamo nella fase dello strombazzamento, ovvero quel momento politico ricco di annunci su eventuali impegni, dove tutti sembrano esser in prima linea senza risolvere granché. Ritengo, invece, sia necessario studiare ed effettuare interventi mirati di messa in sicurezza dell’intero litorale. I fondi ci sono. Per esempio invece di spendere 2,6 milioni di euro per allestire la Stazione di Milano, in occasione del Natale, sarebbe stato meglio aver destinato risorse simili ai comuni calabresi. Forse qualcuno non ha contezza. I sindaci sono abbandonati in una Calabria che di straordinario ha tutto fuorché la classe dirigenziale”.