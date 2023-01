Bus in fiamme a Diamante: i sindaci dell’Alto Tirreno cosentino sono preoccupati

CAMIGLIATELLO – Dopo Lorica, dove Ferrovie della Calabria ha annunciato l’apertura delle piste per la giornata di domani (si potrà sciare sulla pista del Cavaliere e su quellaadel rientro con apertura di seggiovia e cabinovia), anche Camiglietello Silano è pronta a dare il via alla stagione sciistica in Sila. Grazie alle abbonanti nevicate degli ultimi giorni, tutto è pronto ad accogliere finalmente turisti e amanti degli sport invernali. Operatori dell’Arsac e Maestri di sci della Calabria stanno lavorando insieme per accellerare i tempi della riapertura. Dopo le operazioni con il battipista per la corretta fresatura e il compattamento dei vari strati della neve, oggi si è intervenuto per la messa in sicurezza delle due piste.

L’apertura degli impianti, salvo problemi dell’ultim’ora, è previsto per mercoledì mattina. La Cabinovia Tasso – Monte Curcio della Sila cosentina, permette la risalita dalla stazione situata in località Tasso a 1.380 metri di quota, fino alla stazione di Monte Curcio a 1.786 metri con una capienza di 8 persone e le piste sciabili sono due: la rossa e la blu. In cima sarà operativo il rifugio con punto ristoro e un percorsi guidati per chi vorrà fare una passeggita in cima ammirando il panorama. Gli impianti di risalita, gestiti dall‘ARSAC, saranno in funzione tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 16:00 fino al 30 aprile 2023 (QUI I PREZZI DEGLI SKIPASS).