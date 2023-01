Spezzano Sila: pericolo frana nella zona Acquaferrata, strada chiusa al traffico

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Le condizioni meteo degli ultimi giorni, hanno creato un incombente pericolo di frana nel primo tratto che da via Michelangelo scende su via Roma. Per questi motivi, il sindaco Salvatore Monaco, ha ritenuto necessario emanare un’ordinanza contingibile e urgente per disciplinare il traffico lungo i tratti interessati ed ha disposto la chiusura al traffico veicolare su via Roma, nel tratto di strada che va dal bivio Guarasci (cimitero) con senso di marcia verso Celico, e via Michelangelo incrocio ex caserma dei carabinieri.

La misura disposta oggi, sarà in vigore fino al ripristino dei luoghi e si fa eccezione solo per i residenti di via Michelangelo, con accesso dal bivio della Statale 107 all’ex caserma dei carabinieri. “I nostri operatori – scrive il primo cittadino su Facebook – sono a lavoro per risolvere la problematica”.