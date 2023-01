In Sila ecco la neve per sciare. A Lorica e Camigliatello si lavora per aprire le piste

COSENZA – Quasi 40 centrimentri di neve a valle sia a Lorica che a Camigliatello, molta di più a monte, con la prospettiva di altre copiose nevicate nella notte e nei prossimi giorni. Dopo due mesi climatici sciagurati e quasi autunnali, la stagione sciistica in Sila è pronta a ripartire. Dopo aver rimesso in funzione gli impianti di risalita, si lavora per aprire le piste nel più breve tempo possibile. Difficile ci si riesca per la giornata di domani, molto più plausibile il via libera nei primissimi giorni della prossima settimana (forse già da lunedì), visto che fino alla giornata di ieri, come hanno ribadito anche i tecnici di Arsac, a Monte Curcio il manto nevoso non era ancora sufficiente duro per permettere, almeno da metà pista in giù, le operazioni con il battipista, che dovrà cingolare e fresare il manto nevoso.

Senza una corretta fresatura e il compattamento dei vari strati della neve, si rischierebbe di rovinarla in poco meno di una settimana. Inoltre, le proibitive condizioni climatiche (bufere di neve con forti raffiche di vento), hanno rallentato anche i lavori di messa in sicurezza delle piste. Ma la copiosa nevicata della notte e quella che oggi ha depositato quasi mezzo metro di neve fresca, fa finalmente ben sperare sia gli operatori turistici che e agli amanti degli sport invernali, che dovranno pazientare ancora per poco prima di poter sciare.

A Lorica, come ha piegato FDC “la nevicata notturna fa tirare un sospiro di sollievo per l’apertura degli impianti da sci rimandata, come ovunque, a causa della mancanza della coltre bianca. La notte appena trascorsa ha portato una abbondante nevicata che ha permesso agli addetti di mettersi subito al lavoro per la messa in sicurezza delle piste, in modo da accogliere al meglio gli amanti dello sport invernale. L’amministratore unico, Ernesto Ferraro, ringrazia per il prezioso lavoro quanti, già da questa mattina all’alba, stanno operando per la preparazione delle piste, così da mettere in funzione tutti gli impianti sciistici di Lorica, che al più presto saranno pronti per la fruizione da parte degli utenti”.