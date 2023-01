Da Casali del Manco a The Voice Senior, standing ovation per Emilio Paolo Piluso

COSENZA – Nella settimana che sta per volgere al termine, la Questura di Cosenza ha predisposto in tutto il territorio della Provincia le operazioni di contrasto alle attività criminali, impiegando 275 equipaggi di polizia, nonché unità cinofile 24 ore su 24.

Attività di prevenzione

Consistente l’attività di prevenzione e di controllo svolta dalle Squadra Mobile e dalla Volante con i Commissariati di pubblica sicurezza che ha portato all’attuazione di un provvedimento restrittivo e alla denuncia a piede libero di 23 persone per reati quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, minaccia, lesioni personali, danneggiamento, guida senza patente e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, violenza e minacce a pubblico ufficiale, violazione delle prescrizioni della Sorveglianza speciale, stalking. In particolare la Mobile ha segnalato un giovane alla competente autorità amministrativa in quanto, nel corso di attività di prevenzione e repressione al traffico di sostanze stupefacenti, è stato trovato in possesso di una quantità di hashish.

Incisiva l’attività della Volante, che è intervenuta presso un’attività di ristorazione in quanto erano stati segnalati dei soggetti che stavano danneggiando il locale. Sul è stato poi fermato un giovane che alla vista dei poliziotti aveva cercato di dileguarsi, opponendo anche resistenza al punto tale che un operatore ha estratto il taser, senza tuttavia farne uso. Il giovane è stato tratto poi in arresto per i reati di minaccia, lesioni e danneggiamento in danno del proprietario e di un dipendente.

Alla guida senza patente

Nella stessa giornata, ancora la Squadra Volante, dopo un breve inseguimento, ha bloccato un’autovettura all’interno della quale vi erano tre giovani di cui due minorenni. Il conducente, privo di patente perché mai conseguita, è stato deferito e i minorenni poi accompagnati presso le rispettive abitazioni e affidati ai parenti. I poliziotti, infine, sono intervenuti presso un supermercato della città a seguito di segnalazione di persona molesta. L’uomo è stato identificato e denunciato anche per aver rivolto minacce e ingiurie agli agenti, usando violenza nei loro confronti.

Nel corso di controlli specifici, si è proceduto inoltre al controllo di un’autovettura all’interno della quale vi erano due individui, uno dei quali trovato in possesso di una confezione in cellophane termosaldata, contenente polvere bianca, poi risultata essere cocaina. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e la citata persona è stata anche segnalata all’autorità amministrativa con contestuale ritiro della patente di guida.

Il monitoraggio nelle scuole

Il 18 gennaio, il monitoraggio si è esteso alle scuole. I cani antidroga sono stati sguinzagliati negli istituti cittadini per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’attività, due studenti minorenni sono stati trovati in possesso di modeste quantità di marijuana. Entrambi sono stati segnalati alla Procura per i minorenni e poi affidati ai rispettivi genitori. Altri tre minorenni, nella giornata di ieri, sono stati sempre per possesso di erba.

Una denuncia per violazione delle prescrizioni della Sorveglianza Speciale ha chiuso le operazioni a Cosenza, mentre a Castrovillari tre persone sono state deferite per il reato di atti persecutori e altre due con le accuse di di minaccia e danneggiamento. A Paola, invece, il locale Commissariato ha notificato un avviso e un ammonimento del Questore e denunciato a piede libero un uomo per possesso di sostanze stupefacenti.