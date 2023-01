Patologie cerebrovascolari, parte dal cosentino la campagna di prevenzione

ROGLIANO (CS) – In riferimento agli ultimi avvenimenti e paragoni fra la scuola italiana e altre realtà europee, occorre sottolineare l’assoluta differenza fra ogni sistema scolastico, è necessario prima ancora di stravolgere il sistema stesso lavorare sulla mentalità di docenti e alunni che ne fanno parte. Nel nostro piccolo, in una scuola sempre più tecnologica e digitalizzata cerchiamo di ritrovarci insieme in un’aula dove i colori e il clima rilassante trasformano l’ambiente di apprendimento.

Da una stanza inutilizzata ecco l’aula relax

Il luogo viene proprio per questo denominato “aula relax”, una stanza inutilizzata resa agibile per momenti di svago e condivisione ma anche per momenti di crescita personale e aumento dell’interesse in alcune discipline. Quale luogo migliore per leggere un buon libro distesi in compagnia? Ritrovare il piacere di leggere ma anche di scrivere, immaginare e sognare.

L’aula relax nasce da un’idea del docente Andrea Cirolia che, grazie alla collaborazione dei colleghi e all’approvazione del dirigente scolastico, è riuscito a creare questo nuovo spazio di apprendimento nell’Istituto Comprensivo di Rogliano. “Gli alunni hanno risposto con gioia ed entusiasmo a tutto ciò, personalizzando la loro aula dei sogni, colorando le pareti e colorandosi insieme con allegria, scrivendo i loro pensieri e tutto ciò che di bello possa passare nelle loro piccole menti. L’accesso ovviamente sarà limitato e organizzato con dei turni. È ormai accertato che l’apprendimento accresce qualitativamente con la modifica degli spazi dedicati proprio all’apprendimento, è anche stato detto tante volte che i bambini non possono più restare fermi per troppo tempo nella stessa aula mantenendo l’attenzione costante. E allora impegniamoci tutti a creare nei nostri piccoli spazi un luogo dedicato al relax ma anche alla crescita, allo studio e al sorriso, alla gioia e alla condivisione. W la scuola”.