Vaccarizzo sarà cardio-protetta grazie all’installazione di due defibrillatori

COSENZA – “La Provincia di Cosenza è socio fondatore di Its. Allora ne seguo in prima persona gli sviluppi, affinché i giovani del nostro territorio abbiano gli strumenti migliori per entrare nel mercato del lavoro“. Lo afferma, la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che spiega: “Oggi gli Its hanno un ruolo di importante collegamento tra le Superiori e le università. Si tratta di moderne scuole di tecnologia che offrono percorsi biennali di specializzazione, dopo il diploma, in aree tecniche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività delle aziende calabresi. Al termine dei corsi gli Its rilasciano il diploma di Tecnico superiore, che certifica il diritto al V livello europeo delle qualifiche“.

“Il tessuto economico della provincia di Cosenza – continua Succurro – è caratterizzato da numerose imprese del settore turistico e agroalimentare, fondamentali per lo sviluppo del territorio, che nel campo specifico ha grandi potenzialità. Sosteniamo allora gli Its Academy esistenti e favoriamo l’ampia aggregazione di associazioni datoriali, di istituzioni scolastiche, enti pubblici, enti di ricerca e soprattutto imprese. Saranno riattivati – anticipa Succurro – e messi a disposizione centri di formazione di eccellenza, per esempio il Florens di San Giovanni in Fiore, guardando anche alle strutture analoghe che possono essere coinvolte e rivitalizzate. Si tratta di un potenziale enorme, tutto da impiegare per fornire ai nostri giovani le elevate competenze richieste dalle imprese. Con l’impegno comune – conclude la presidente Succurro – potremo superare i soliti campanilismi e interessi di cortile che non giovano affatto ai processi già avviati”