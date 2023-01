Morta a 17 anni dopo le dimissioni dal pronto soccorso di Corigliano: 4 medici indagati

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Proseguono le indagini da parte della Procura di Castrovillari sul caso di Marta Azzaro, 17enne morta tra domenica 15 e lunedì 16 gennaio dopo essere stata dimessa per due volte dal pronto soccorso dell’ospedale “Guido Compagna” di Corigliano. Sarebbero quattro i medici coinvolti nell’indagine per la morte della studentessa. I giudici del tribunale di Castrovillari hanno disposto l’autopsia sul corpo della giovane per stabilire le effettive cause del decesso. Intanto è in programma una riunione del risk management convocata dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, alla presenza di tutto il personale sanitario che ha assistito la 17enne durante gli accessi nel pronto soccorso dell’ospedale “Guido Compagna”.