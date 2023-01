Scalea, per 10 giorni chiuso un esercizio commerciale: era ritrovo di pregiudicati

SCALEA (CS) – I carabinieri di Scalea, hanno chiuso un esercizio commerciale della cittadina cosentina, in quanto l’attività era frequentata da persone gravate da precedenti penali.

Il locale in questione, come accertato dai carabinieri, era diventato da tempo un ritrovo di pregiudicati, la cui frequenza assidua costituiva un pericolo per l’ordine pubblico, ragione per la quale il Questore ha stabilito la chiusura per 10 giorni.