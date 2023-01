Scissione Amantea-Campora, sospeso il referendum del 22 gennaio

LUNGRO (CS) – Voleva essere un omaggio ai prodotti del territorio arbëreshë ma a qualcuno, quel nome, non è piaciuto. E’ il caso dell’Eparchia di Lungro che contesta il nome “U Ghiegghiu” ed in particolare di Papas Pietro Lanza, che su Facebook ha chiamato la comunità religiosa alla protesta, ricordando che “U Ghiegghiu” per gli italo-albanesi non è un elemento identitario, ma un termine dispregiativo.

«Non possiamo avere un panino denominato “u ghiegghiu” che si prefigge di rappresentare il patrimonio identitario e la presenza Arbëreshe in Calabria. È semplicemente offensivo. Eleviamo la nostra protesta – scrive Papas Pietro Lanza – e chiediamo a chi ha avuto l’infelice idea di ritirarla. La nostra identità non si può racchiudere in un panino e in un termine ancor oggi usato in modo dispregiativo».

Un termine, “ghiegghio” che viene usato per indicare l’italo-albanese o l’arbresh. Intanto però a difendere il nome del nuovo panino, ci sono i sindaci del territorio così come la catena cosentina: «Il progetto nasce – riporta una nota – dalla consapevolezza, passione e dalla determinazione di svelare ai calabresi e al resto del mondo l’autentico valore aggiunto e le straordinarie potenzialità di sviluppo del patrimonio identitario distintivo di questa terra; a partire dalla biodiversità agroalimentare e dalla ricchezza enogastronomica».

“Presto un nuovo panino che racconterà la tradizione arbëreshë (Italo-Albanese) presente in tutta la Calabria – scrive invece l’azienda sui social. – Un insieme di gusti che esalteranno il loro patrimonio identitario presente nella nostra regione. A breve e con tutta l’ironia che ci contraddistingue nascerà il Paninazzo: U Ghieggiu (jejju)“.