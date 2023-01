Castrovillari, boom di furti nelle case. Riunione in Prefettura a Cosenza

COSENZA – Si è tenuta oggi, presieduta dal Prefetto di Cosenza. dott.ssa Vittoria Ciaramella, una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione del Sindaco di Castrovillari Domenico Lo Polito. L’incontro è stato finalizzato a verificare la situazione esistente in quel territorio a seguito del ripetersi di episodi di furti in appartamento. In particolare diversi episodi che si sono verificati fino alla fine dello scorso anno nella zona nord della città, con decine di denunce da parte dei cittadini. Una vera e propria banda che ha saccheggiato diverse abitazioni, addirittura in alcuni casi con le persone all’interno delle abitazoni. Un fenomeno ha creato, inevitabilmente, forte preoccupazione e insicurezza tra i cittadini della cittadina del Pollino. Di questo si è reso interprete anche il Consiglio comunale di Castrovillari che ha previsto una seduta dedicata proprio a questa tematica.

Nel corso del comitato in Prefettura a Cosenza, sede naturale per discutere di queste problematiche, il Sindaco ha dato atto della tangibile intensificazione del controllo del territorio e della valenza che ciò ha avuto in termini di rassicurazione della cittadinanza. Di qui il proprio ringraziamento al consesso per l’attenzione dedicata a quel Comune ed a tutte le forze di Polizia per l’impegno profuso. Il Prefetto ha quindi chiesto al Sindaco a rendersi interprete di quanto emerso nell’odierno incontro in occasione della prossima seduta del Consiglio Comunale, corrispondendo così all’invito a suo tempo rivoltole dal Presidente dell’Assemblea.