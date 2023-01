Si rivede la neve in Sila. A Camigliatello ovovia chiusa per il ‘caro energia’

COSENZA – Pioggia, vento forte e temperature in sensibile calo nelle ultime ore in tutta, o quasi, la Calabria dove sui rilievi è ricomparsa anche la neve. Dalla serata di ieri le precipitazioni sono state anche intense, accompagnate da raffiche di vento in particolare sulla fascia tirrenica del cosentino e del catanzarese dove era stata emessa l’allerta arancione e dove si sono verificati anche dei temporali. Su tutto il litorale si registrano anche delle mareggiate. Leggere nevicate nella notte hanno interessato a Sila cosentina sopra i mille metri di quota. A Camigliatello e Lorica è caduto qualche centimetro di neve (circa una ventina a Botte Donato e poco meno di una decina a valle). Troppo pochi per poter pensare di sciare, anche se gli operatori turistici confidano in più abbondanti precipitazioni per l’avvio della stagione sciistica dopo le festività natalizie e di fine anno, avare di precipitazioni e con un clima praticamente autunnale. Neve segnalata anche anche sui versanti catanzaresi, fino ai villaggi Racise e Mancuso, e nella zona del lago Ampollino a Trepidò. Innevate anche le cime dell’Aspromonte, a Gambarie, e del Pollino. Non vengono segnalati particolari problemi per la circolazione stradale e autostradale.

