San Giovanni in Fiore, la Befana vola con i Vigili del Fuoco

COSENZA – “Visti i buoni risultati raggiunti dal Gal Terre Brettie – STS Savuto Tirreno Serre Cosentine insieme agli altri Gal calabresi la Regione Calabria ha deciso di stanziare nuovi fondi per gli anni 2023 e 2024 – ha dichiarato Luigi Provenzano, Presidente Gal STS – in modo da dare continuità all’importante azione di stimolo e supporto al settore agricolo calabrese da parte dei Gal”. Lo dichiara Luigi Provenzano il Presidente Gal STS Savuto Tirreno Serre Cosentine. “I gruppi di azione locale in Calabria – prosegue Provenzano – hanno dimostrato di essere un presidio fondamentale per avvicinare la programmazione europea per lo sviluppo rurale alle imprese ed ai territori calabresi, soprattutto nelle aree più interne.”

Il Gal Terre Brettie – STS nei prossimi mesi avvierà un nuovo ciclo di bandi per il settore agroalimentare e agrituristico. Sono previste infatti misure per sostenere investimenti delle aziende agricole, per la trasformazione dei prodotti agricoli e per realizzazione di nuove infrastrutture per il turismo all’interno delle imprese agricole.

“Plaudiamo all’intervento della Regione Calabria ed in particolare all’incessante lavoro dell’Assessore Gianluca Gallo per il settore più importante dell’economia calabrese – conclude il presidente Provenzano -, in questo modo non ci saranno interruzioni delle attività dei gal calabresi in preparazione della programmazione comunitaria per il nuovo piano di sviluppo e rilancio dell’agricoltura dopo le criticità di questi ultimi anni. Contiamo molto sulle sinergie istituzionali e sulle filiere virtuose per dare finalmente, a partire dal nuovo anno che sta per iniziare, una prospettiva migliore alle famiglie e alle imprese calabresi che sostengono le nostre produzioni agroalimentari.”