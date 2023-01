Frana sulla SS 18 ad Acquappesa, parziale riapertura

DIAMANTE (CS) – Un pomeriggio e una serata dedicata ai bambini che non mancherà di intrattenere i genitori e il pubblico dei più grandi che al termine potranno assistere al concerto di Irene Cantisani e Ciriaco Siniscalchi Duo. E’ la “Befana in Piazza” in programma domani alle 16, in Piazza Mancini, antistante il Palazzo di Città del centro tirrenico.

Dalle 16, divertimento assicurato con spari di coriandoli che daranno via allo spettacolo con danza aerea e la Maga Vivì in bolle di sapone, magia e fachirismo. E ancora lo spettacolo di burattini e marionette con befanina e befanona. Prima e dopo gli spettacoli per tutti il parco divertimento in tema con la giornata con fotoclick con befane, i gonfiabili a scivolo e salta salta, baby dance con le befane, trucca bimbi e glitter tattoo, sculture di palloncini, distribuzione a tutti di zucchero filato e popcorn.

L’iniziativa sarà conclusa dal duo musicale che vedrà insieme la splendida voce di Irene Cantisani e la chitarra di Ciriaco Siniscalchi. Una Befana davvero speciale a Diamante così come sarà altrettanto speciale oggi 5 gennaio a Cirella dove dalle ore 17,00 in Piazza Santa Maria dei Fiori si terrà lo “Spettacolo di fuoco e luci”, un altro e imperdibile appuntamento dedicato ai bambini e alle famiglie per un pomeriggio divertente.