Paola, danneggiate le vetrate della casa natale di San Francesco

SCALEA (CS) – Il sito di Torre Talao sarà candidato a bene patrimonio dell’UNESCO. La decisione nell‘ultimo consiglio comunale quando è stata ratificata la delibera di Giunta contenente l’atto di indirizzo. “Si tratta di un bel segnale – ha commentato il presidente del Consiglio, Gaetano Bruno – il voto favorevole di tutta l’assise è un atto di profondo rispetto verso la cittadinanza che nel sito di Torre Talao si identifica e riconosce in esso il simbolo della storia ultracentenaria della città”.

Allo stesso modo si è espressa la capogruppo di maggioranza Mariateresa Faillace ringraziando i gruppi di opposizione: “Non bisogna mai dare per scontato un voto favorevole delle opposizioni di fronte alle iniziative della Giunta e della Maggioranza, ma in questo caso non avevo dubbi che la sensibilità di tutto il consiglio si sarebbe manifestata. Torre Talao è l’emblema di Scalea e insieme a tutto il centro storico rappresenta un patrimonio da tutelare e valorizzare”.

Si avvia dunque l’iter per il riconoscimento del sito di Torre Talao come patrimonio dell’UNESCO. “Torre Talao, come tutto il centro storico, sarà oggetto di un profondo intervento di ripresa – ha spiegato il sindaco Giacomo Perrotta – Nei prossimi mesi avvieremo gli interventi programmati e contiamo di procedere parallelamente agli adempimenti per inserire il sito nel novero del patrimonio dell’umanità. Lo dobbiamo alla città e alla sua storia e siamo fiduciosi di poter raggiungere questo importante obiettivo”.