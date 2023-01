Provano a far esplodere fuochi d’artificio ma cadono e restano infilzati: 2 feriti nel Cosentino

Non è mancato lo spettacolo e non sono mancati gli spettatori: le attese della vigilia, quindi, sono state confermate. Mai come in questa occasione il Capodanno in piazza ha caratterizzato la zona dello Ionio e del Pollino con eventi e nomi di richiamo e la partecipazione, in tutti i casi, è stata quella auspicata dagli organizzatori e dalle diverse amministrazioni comunali.

Il Capodanno in piazza a Cassano Ionio non è mai stato una consuetudine, ma l’arrivo del 2023 è stato salutato con grande entusiasmo da tre diverse esibizioni: dalle Rivoltelle, band tutta al femminile e tutta calabrese, all’istrionico e coinvolgente Cristiano Malgioglio fino ad arrivare ad uno dei cantanti emergenti nel panorama musicale nazionale, che vedremo, fra i big, al prossimo festival di Sanremo, ovvero Tananai.

Grande partecipazione anche a Castrovillari: oltre al consueto dj set ad animare la folla è stato il rapper Moreno, fra brani noti ed improvvisazioni freestyle che hanno coinvolto anche il pubblico. Ed a proposito di pubblico, grande successo anche a Corigliano Rossano per l’atteso concerto di un’altra star della musica, ovvero Coez.

Dunque dallo Ionio al Pollino, tanta la voglia di festeggiare, di mettersi alle spalle il 2022 e di iniziare bene un 2023, che, si spera, possa essere, come sempre, decisamente migliore rispetto al precedente.