Sila, sabato riapre la cabinovia di Camigliatello. Prezzi degli skipass invariati

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – In attesa che la neve arrivi finalmente ad imbinacare le nostre montagne e permetta l’apertura della stagione sciistica, gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, nel cuore della Sila, torneranno in funzione. Una buona notizia che cosentierà, ai turisti che decideranno comunque di passare il Capodanno in montagna, di utilizzare la Cabinovia “Tasso-Monte Curcio”. L’impianto riprirà sabato 31 dicembre e resterà in funzione fino al prossimo anno, grazie alla proroga di un anno del collaudo tecnico. Il Ministero dei trasporti, infatti, per questa stagione ha concesso la proroga, ma l’anno prossimo di dovrà procedere con la revisione ventennale. Infatti la normativa contenuta nel decreto “Sblocca Italia” del 2014 ha cancellato i limiti massimi oltre ai quale un impianto a fune non poteva più essere rimodernato ma andava necessariamente sostituito. La Cabinovia Tasso – Monte Curcio della Sila cosentina, permette la risalita dalla stazione situata in località Tasso a 1.380 metri di quota, fino alla stazione di Monte Curcio a 1.786 metri con una capienza di 8 persone. In cima sarà operativo il rifugio con punto ristoro e un percorsi guidati per chi vorrà fare una passeggita in cima ammirando il panorama. Due settimane fa è tornato in funzione anche l’impianto di risalita di Lorica.

Invariati i prezzi degli Skipass per sciare in Sila

Gli impianti di risalita, gestiti dall‘ARSAC, saranno in funzione tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 16:00 fino al 30 aprile 2023. Restano invariati i prezzi degli skipass. Il costo giornaliero nei giorni feriali è di € 27.00 (ridotto € 22.00) e € 32.00 nei festivi e prefestivi (ridotto € 27.00). Per chi acquista un biglietto valido per mezza giornata (mattiniero o pmeridiano) il costo è di € 19.00. Per chi acquisterà invece uno skipass valido per sabato e domenica pagherà nei due giorni € 59.00 (ridotto € 53.00).

L’abbonamento settimanale avrà invece un costo di € 131.00 (ridotto € 116.00). Infine per chi deciderà di acquistare un abbonamento stagionale pagherà € 363.00 (ridotto € 301.00). Il singolo biglietto, invece, avrà un costo di € 6.00 per la sola andata nei giorni feriali (ridotto € 5.00) e di € 7.00 nei festivi e prefestivi (ridotto € 6.00). Costo di € 8.00 per andata e ritorno nei giorni feriali ((ridotto € 7.00) e di € 10.00 andata e ritorno nei giorni festivi e prefestivi (ridotto € 8.00).