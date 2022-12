Incidente sull’A2 tra Mormanno e Campotenese. Diversi feriti, grave un ragazzo

ACRI (CS) – L’intera comunità di Acri è sconvolta per la morte della giovane mamma. Si chiamava Elena Fiore ed aveva solo 27 anni, ed è deceduta dopo aver dato alla luce suo figlio all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. In coma da due giorni, le sue condizioni a seguito di un’emorragia cerebrale sono peggiorate fino al decesso. Prima però i sanitari dell’Annunziata sono riusciti a far nascere il suo bambino ma per la sua mamma non hanno potuto fare nulla. Ed Elena, il suo bambino, non ha potuto neanche conoscerlo.

Sgomento, dolore e lacrime ad Acri, che nelle festività natalizie si trova ad affrontare un dramma che non può lasciare indifferenti. Il sindaco Pino Capalbo, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa della giovane e vicinanza alla sua famiglia. In un post su Facebook scrive «Sgomento e tristezza per la scomparsa della giovane Elena. A nome mio e dell’Amministrazione giungano le più sentite condoglianze ai familiari».

Un messaggio di cordoglio e dolore è stato espresso anche dal sindaco di Santa Sofia d’Epiro, Danilo Sisca che si è detto “vicino alla comunità di Acri scossa questa mattina dalla perdita di una sua giovane concittadina – scrive il sindaco. Alla famiglia di Elena giunga l’abbraccio della comunità sofiota».