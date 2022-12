Incidente sull’A2 a Campotenese, veicolo si è ribaltato

COSENZA – Un giorno di festa si trasforma in un incubo per una famiglia. I carabinieri di Lattarico sono intervenuti, in seguito alla richiesta di aiuto al 112, il 24 giorno dicembre, alle ore 14:35 a Rota Greca. A lanciare l’allarme una donna, vittima di violenza del marito. I militari, giunti sul posto, hanno trovato la donna che, nel frattempo, era stata soccorsa all’interno dell’abitazione dai familiari che cercavano di tamponarle il sangue che fuorisciva da una ferita alla tempia. L’ennesimo episodio di violenza familiare di fronte alla figlia in lacrime mentre il marito si trovava di sopra adagiato alla finestra. Soprusi e violenze fisiche e verbali che a quanto pare si protraevano da anni.

La lite era nata la mattina della vigilia, perché la donna era stata coinvolta in un lieve sinistro senza conseguenze poco prima. Il diverbio scoppia durante i preparativi della cena di Natale quando il marito inizia ad arrabbiarsi con la donna che a sua volta gli rimproverava un tenore di vita sbagliato e l’uso di droghe. L’ira dell’uomo è esplosa al punto tale da sfociare in un aggressione con un coltello da macellaio con lama 18 cm che ha utilizzato per ferire la moglie. Un aggressione che ha coinvolto pure il figlio, andato in soccorso della madre, con un pugno all’occhio e botte al volto, all’addome e al fianco. Il 118 giunto sul posto ha prestato le prime cure sanitarie alla donna, con una prognosi medica di 7 giorni per lei e per il figlio una prognosi di 10 giorni.

Dalle indagini è emerso che le violenze perpetrate dall’uomo nei confronti della moglie erano iniziate subito dopo il matrimonio e degenerate nel 2019, con una testimonianza avvalorata anche dal figlio. La donna ha sporto denuncia. Il giudice del Tribunale di Cosenza, Iole Vigna, ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di avvicinamento per l’uomo, accusato di maltrattattenti reiterati in famiglia.